Норвегия заплатит беженцам, чтобы они вернулись на Украину

20 октября 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

17 500 норвежских крон заплатят украинцам за возвращение в страну Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Норвегия предлагает финансовую помощь украинцам, которые хотят вернуться на родину. Об этом говорится на официальном сайте управления иммиграционной службы страны. Для возвращения домой гражданам заплатят 17 500 норвежских крон. «17 500 норвежских крон наличными для возвращения домой и обоснования в Украине. UDI (управление иммиграционной службы — прим. URA.RU) не может помочь вам с транспортировкой на Украину», — говорится в сообщении службы. На сайте указано, что если человек является гражданином Норвегии, ему не может быть оказана финансовая помощь. Отмечается, что для выплаты необходимо отправить документацию о том, что человек выехал из страны. Ранее сообщалось, что беженец с Украины, приехавший в Британию по спецпрограмме, остался без жилья и вынужден ночевать на улицах Лондона. По его словам, просьба к местным властям предоставить другое жилье не дала результата, передает RT.

Норвегия предлагает финансовую помощь украинцам, которые хотят вернуться на родину. Об этом говорится на официальном сайте управления иммиграционной службы страны. Для возвращения домой гражданам заплатят 17 500 норвежских крон. «17 500 норвежских крон наличными для возвращения домой и обоснования в Украине. UDI (управление иммиграционной службы — прим. URA.RU) не может помочь вам с транспортировкой на Украину», — говорится в сообщении службы. На сайте указано, что если человек является гражданином Норвегии, ему не может быть оказана финансовая помощь. Отмечается, что для выплаты необходимо отправить документацию о том, что человек выехал из страны. Ранее сообщалось, что беженец с Украины, приехавший в Британию по спецпрограмме, остался без жилья и вынужден ночевать на улицах Лондона. По его словам, просьба к местным властям предоставить другое жилье не дала результата, передает RT.