В 2023 году от укусов клещей пострадало в два раза меньше свердловчан

Клещи покупали больше 20 тысяч человек в Свердловской области
В Свердловской области в 2023 году от укусов клещей пострадали 23,2 тысячи человек, что в два раза меньше, чем годом ранее. Об этом рассказала заместитель главы свердловского Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.
«В этом году сезон у нас начался 24 марта. Последние обращения были зафиксированы 18 октября. Возможны еще единичные случаи. Всего в нынешнем году зарегистрировали 23,2 тысячи пострадавших от укусов, что в два раза меньше, чем в 2022», — отметила Пономарева на пресс-конференции в ТАСС.
От укусов клещей в этом году умерли два человека. В прошлом году таких было пять.
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