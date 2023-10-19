19 октября 2023

В 2023 году от укусов клещей пострадало в два раза меньше свердловчан

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Клещи покупали больше 20 тысяч человек в Свердловской области Фото:

В Свердловской области в 2023 году от укусов клещей пострадали 23,2 тысячи человек, что в два раза меньше, чем годом ранее. Об этом рассказала заместитель главы свердловского Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

«В этом году сезон у нас начался 24 марта. Последние обращения были зафиксированы 18 октября. Возможны еще единичные случаи. Всего в нынешнем году зарегистрировали 23,2 тысячи пострадавших от укусов, что в два раза меньше, чем в 2022», — отметила Пономарева на пресс-конференции в ТАСС.

От укусов клещей в этом году умерли два человека. В прошлом году таких было пять.

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В Свердловской области в 2023 году от укусов клещей пострадали 23,2 тысячи человек, что в два раза меньше, чем годом ранее. Об этом рассказала заместитель главы свердловского Роспотребнадзора Анжелика Пономарева. «В этом году сезон у нас начался 24 марта. Последние обращения были зафиксированы 18 октября. Возможны еще единичные случаи. Всего в нынешнем году зарегистрировали 23,2 тысячи пострадавших от укусов, что в два раза меньше, чем в 2022», — отметила Пономарева на пресс-конференции в ТАСС. От укусов клещей в этом году умерли два человека. В прошлом году таких было пять.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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