В 2023 году от укусов клещей пострадало в два раза меньше свердловчан

20 октября 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Клещи покупали больше 20 тысяч человек в Свердловской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области в 2023 году от укусов клещей пострадали 23,2 тысячи человек, что в два раза меньше, чем годом ранее. Об этом рассказала заместитель главы свердловского Роспотребнадзора Анжелика Пономарева. «В этом году сезон у нас начался 24 марта. Последние обращения были зафиксированы 18 октября. Возможны еще единичные случаи. Всего в нынешнем году зарегистрировали 23,2 тысячи пострадавших от укусов, что в два раза меньше, чем в 2022», — отметила Пономарева на пресс-конференции в ТАСС. От укусов клещей в этом году умерли два человека. В прошлом году таких было пять.

В Свердловской области в 2023 году от укусов клещей пострадали 23,2 тысячи человек, что в два раза меньше, чем годом ранее. Об этом рассказала заместитель главы свердловского Роспотребнадзора Анжелика Пономарева. «В этом году сезон у нас начался 24 марта. Последние обращения были зафиксированы 18 октября. Возможны еще единичные случаи. Всего в нынешнем году зарегистрировали 23,2 тысячи пострадавших от укусов, что в два раза меньше, чем в 2022», — отметила Пономарева на пресс-конференции в ТАСС. От укусов клещей в этом году умерли два человека. В прошлом году таких было пять.