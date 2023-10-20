МОК дерзко ответил Путину на претензию об этнической дискриминации

МОК: участие в Олимпиаде не входит в права человека
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Владимир Путин ранее высказывался, что МОК дискриминирует российских спортсменов Фото:

Участие в Олимпиаде не является правом человека, поэтому отстранение россиян от международных стартов не считается «этнической дискриминацией», о которой говорит президент России Владимир Путин. Такое заявление сделал Международный олимпийский комитет (МОК).

«Участие в Олимпийских играх никоим образом не является правом человека, и недавняя поправка в Олимпийскую хартию не связана с этим… Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что меры организации являются этнической дискриминацией», — передает сообщение МОК издание Barron`s. Там добавили, что введение жестких условий является ответом на нарушение Олимпийской хартии правительством России и Белоруссии.

Во время заседания Совета по физкультуре и спорту в Перми Владимир Путин заявлял, что отстранение российских спортсменов от олимпийских игр и запрет для них выступать под национальным флагом является этнической дискриминацией. Он также высказал уверенность в том, что российские спортсмены вернутся к большому спорту, а «пена политизированности» уйдет из спортивной повестки.

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Участие в Олимпиаде не является правом человека, поэтому отстранение россиян от международных стартов не считается «этнической дискриминацией», о которой говорит президент России Владимир Путин. Такое заявление сделал Международный олимпийский комитет (МОК). «Участие в Олимпийских играх никоим образом не является правом человека, и недавняя поправка в Олимпийскую хартию не связана с этим… Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что меры организации являются этнической дискриминацией», — передает сообщение МОК издание Barron`s. Там добавили, что введение жестких условий является ответом на нарушение Олимпийской хартии правительством России и Белоруссии. Во время заседания Совета по физкультуре и спорту в Перми Владимир Путин заявлял, что отстранение российских спортсменов от олимпийских игр и запрет для них выступать под национальным флагом является этнической дискриминацией. Он также высказал уверенность в том, что российские спортсмены вернутся к большому спорту, а «пена политизированности» уйдет из спортивной повестки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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