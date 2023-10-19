19 октября 2023

Первая команда пермских призывников отправилась на службу в армию

© Служба новостей «URA.RU»
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Вахта Памяти у Вечного огня. Челябинск, военные, солдаты, призывники, новобранцы, вс рф
Призывников не будут отправлять в зону СВО Фото:
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Призыв — 2023

Первая команда призывников из Пермского края направилась на срочную службу в армию. Отправлять пермяков в зону СВО не будут.

«В рамках осеннего призыва в войска отправилась первая команда призывников из Пермского края», — сообщает ИА «Текст». Ранее сообщалось, что в Пермском крае в осенний призыв планируют призвать 2900 человек.

Призывников не будут направлять в зону спецоперации. Все они будут проходить срочную службу в различных военных частях РФ. Часть призывников направят в Президентский полк.

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Первая команда призывников из Пермского края направилась на срочную службу в армию. Отправлять пермяков в зону СВО не будут. «В рамках осеннего призыва в войска отправилась первая команда призывников из Пермского края», — сообщает ИА «Текст». Ранее сообщалось, что в Пермском крае в осенний призыв планируют призвать 2900 человек. Призывников не будут направлять в зону спецоперации. Все они будут проходить срочную службу в различных военных частях РФ. Часть призывников направят в Президентский полк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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