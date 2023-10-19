Первая команда пермских призывников отправилась на службу в армию

Призывников не будут отправлять в зону СВО
новость из сюжетаПризыв — 2023
Первая команда призывников из Пермского края направилась на срочную службу в армию. Отправлять пермяков в зону СВО не будут.
«В рамках осеннего призыва в войска отправилась первая команда призывников из Пермского края», — сообщает ИА «Текст». Ранее сообщалось, что в Пермском крае в осенний призыв планируют призвать 2900 человек.
Призывников не будут направлять в зону спецоперации. Все они будут проходить срочную службу в различных военных частях РФ. Часть призывников направят в Президентский полк.
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