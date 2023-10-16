В военкомате Пермского края озвучили план по осеннему призыву

В Пермском крае во время проведения осенней призывной кампании в армию будут призваны порядка 2900 человек. Первая отправка новобранцев к месту службы состоится в ближайшее время.
«Штабом Центрального военного округа для Пермского края установлена норма призыва около 2900 человек. Эта цифра, которую Пермский край способен выполнить», — рассказал телекомпании «Ветта» полковник, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Пермского края Сергей Мазунин. По словам сотрудника краевого военкомата, призывники из Прикамья будут, в том числе, отправлены в Президентский полк, научные и спортивные роты.
URA.RU рассказывало, что осенний призыв в России стартовал 1 октября, в армию планируется призвать порядка 130 тысяч россиян. В Пермском крае региональную призывную комиссию возглавил губернатор Дмитрий Махонин.
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