В военкомате Пермского края озвучили план по осеннему призыву

На службу в армию из Пермского края будут призваны порядка 2900 человек

17 октября 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Порядка 2900 призывников отправятся на службу в Вооруженные силы РФ в рамках осеннего призыва Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 В Пермском крае во время проведения осенней призывной кампании в армию будут призваны порядка 2900 человек. Первая отправка новобранцев к месту службы состоится в ближайшее время. «Штабом Центрального военного округа для Пермского края установлена норма призыва около 2900 человек. Эта цифра, которую Пермский край способен выполнить», — рассказал телекомпании «Ветта» полковник, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Пермского края Сергей Мазунин. По словам сотрудника краевого военкомата, призывники из Прикамья будут, в том числе, отправлены в Президентский полк, научные и спортивные роты. URA.RU рассказывало, что осенний призыв в России стартовал 1 октября, в армию планируется призвать порядка 130 тысяч россиян. В Пермском крае региональную призывную комиссию возглавил губернатор Дмитрий Махонин.

В Пермском крае во время проведения осенней призывной кампании в армию будут призваны порядка 2900 человек. Первая отправка новобранцев к месту службы состоится в ближайшее время. «Штабом Центрального военного округа для Пермского края установлена норма призыва около 2900 человек. Эта цифра, которую Пермский край способен выполнить», — рассказал телекомпании «Ветта» полковник, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Пермского края Сергей Мазунин. По словам сотрудника краевого военкомата, призывники из Прикамья будут, в том числе, отправлены в Президентский полк, научные и спортивные роты. URA.RU рассказывало, что осенний призыв в России стартовал 1 октября, в армию планируется призвать порядка 130 тысяч россиян. В Пермском крае региональную призывную комиссию возглавил губернатор Дмитрий Махонин.