16 октября 2023

В военкомате Пермского края озвучили план по осеннему призыву

На службу в армию из Пермского края будут призваны порядка 2900 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка солдат срочной службы на Дальний Восток. Свердловская область, сборный пункт егоршино, срочники, призыв в армию, срочная служба, осенний призыв
Порядка 2900 призывников отправятся на службу в Вооруженные силы РФ в рамках осеннего призыва Фото:
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Призыв — 2023

В Пермском крае во время проведения осенней призывной кампании в армию будут призваны порядка 2900 человек. Первая отправка новобранцев к месту службы состоится в ближайшее время.

«Штабом Центрального военного округа для Пермского края установлена норма призыва около 2900 человек. Эта цифра, которую Пермский край способен выполнить», — рассказал телекомпании «Ветта» полковник, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Пермского края Сергей Мазунин. По словам сотрудника краевого военкомата, призывники из Прикамья будут, в том числе, отправлены в Президентский полк, научные и спортивные роты.

URA.RU рассказывало, что осенний призыв в России стартовал 1 октября, в армию планируется призвать порядка 130 тысяч россиян. В Пермском крае региональную призывную комиссию возглавил губернатор Дмитрий Махонин.

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В Пермском крае во время проведения осенней призывной кампании в армию будут призваны порядка 2900 человек. Первая отправка новобранцев к месту службы состоится в ближайшее время. «Штабом Центрального военного округа для Пермского края установлена норма призыва около 2900 человек. Эта цифра, которую Пермский край способен выполнить», — рассказал телекомпании «Ветта» полковник, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Пермского края Сергей Мазунин. По словам сотрудника краевого военкомата, призывники из Прикамья будут, в том числе, отправлены в Президентский полк, научные и спортивные роты. URA.RU рассказывало, что осенний призыв в России стартовал 1 октября, в армию планируется призвать порядка 130 тысяч россиян. В Пермском крае региональную призывную комиссию возглавил губернатор Дмитрий Махонин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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