Тюменцам предлагают купить привилегии для ВИПов в аэропорту

20 октября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Неизвестный предлагает за одну тысячу рублей предоставить проход в бизнес-зал любого аэропорта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жителям Тюмени предлагают купить проход в бизнес-зал аэропорта Рощино в 15 раз дешевле, чем он стоит на самом деле. Такая информация представлена на одном из сервисов для размещения объявлений. Как сообщили агентству в тюменской аэрогавани, подобное предложение может быть мошенничеством. «Opгaнизую проxод в бизнeс залы по QR-коду в aэрoпоpтаx как росcийcкиx, тaк и зapубежных. Схeмa pабoты: пишите, оплaчивaeте, высылаю QR-кoд, пoказывaeте eго и посaдочный пpи вxоде в бизнeс-зaл. Российские бизнес-залы: 1000 рублей. Зарубежные бизнес-залы: 1300 рублей», — говорится в опубликованном объявлении. В тюменском аэропорту Рощино агентству URA.RU сообщили, что воспользоваться услугами бизнес-зала могут только пассажиры, вылетающие бизнес-классом, и участники бонусных программ авиакомпаний. Но также жители могут заплатить за ожидание рейса в отдельной зоне. Однако это будет стоить не одну тысячу рублей, а 15 400 рублей. «У нас бизнес-зал стоит 15 400 рублей. Человек, который предлагает купить возможность попасть в этот зал, продает явно не бизнес, а зал повышенного комфорта. Но опять же, не понимаю, как он предоставит проход в отдельную зону. У нас попасть в этот зал могут только за оплату (3600 рублей) либо по программе лояльности банка», — сообщили в аэропорту. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Тюмени предлагают купить проход в бизнес-зал аэропорта Рощино в 15 раз дешевле, чем он стоит на самом деле. Такая информация представлена на одном из сервисов для размещения объявлений. Как сообщили агентству в тюменской аэрогавани, подобное предложение может быть мошенничеством. «Opгaнизую проxод в бизнeс залы по QR-коду в aэрoпоpтаx как росcийcкиx, тaк и зapубежных. Схeмa pабoты: пишите, оплaчивaeте, высылаю QR-кoд, пoказывaeте eго и посaдочный пpи вxоде в бизнeс-зaл. Российские бизнес-залы: 1000 рублей. Зарубежные бизнес-залы: 1300 рублей», — говорится в опубликованном объявлении. В тюменском аэропорту Рощино агентству URA.RU сообщили, что воспользоваться услугами бизнес-зала могут только пассажиры, вылетающие бизнес-классом, и участники бонусных программ авиакомпаний. Но также жители могут заплатить за ожидание рейса в отдельной зоне. Однако это будет стоить не одну тысячу рублей, а 15 400 рублей. «У нас бизнес-зал стоит 15 400 рублей. Человек, который предлагает купить возможность попасть в этот зал, продает явно не бизнес, а зал повышенного комфорта. Но опять же, не понимаю, как он предоставит проход в отдельную зону. У нас попасть в этот зал могут только за оплату (3600 рублей) либо по программе лояльности банка», — сообщили в аэропорту.