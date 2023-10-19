19 октября 2023

Тюменцам предлагают купить привилегии для ВИПов в аэропорту

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, зал ожидания
Неизвестный предлагает за одну тысячу рублей предоставить проход в бизнес-зал любого аэропорта Фото:

Жителям Тюмени предлагают купить проход в бизнес-зал аэропорта Рощино в 15 раз дешевле, чем он стоит на самом деле. Такая информация представлена на одном из сервисов для размещения объявлений. Как сообщили агентству в тюменской аэрогавани, подобное предложение может быть мошенничеством.

«Opгaнизую проxод в бизнeс залы по QR-коду в aэрoпоpтаx как росcийcкиx, тaк и зapубежных. Схeмa pабoты: пишите, оплaчивaeте, высылаю QR-кoд, пoказывaeте eго и посaдочный пpи вxоде в бизнeс-зaл. Российские бизнес-залы: 1000 рублей. Зарубежные бизнес-залы: 1300 рублей», — говорится в опубликованном объявлении.

В тюменском аэропорту Рощино агентству URA.RU сообщили, что воспользоваться услугами бизнес-зала могут только пассажиры, вылетающие бизнес-классом, и участники бонусных программ авиакомпаний. Но также жители могут заплатить за ожидание рейса в отдельной зоне. Однако это будет стоить не одну тысячу рублей, а 15 400 рублей. «У нас бизнес-зал стоит 15 400 рублей. Человек, который предлагает купить возможность попасть в этот зал, продает явно не бизнес, а зал повышенного комфорта. Но опять же, не понимаю, как он предоставит проход в отдельную зону. У нас попасть в этот зал могут только за оплату (3600 рублей) либо по программе лояльности банка», — сообщили в аэропорту.

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Жителям Тюмени предлагают купить проход в бизнес-зал аэропорта Рощино в 15 раз дешевле, чем он стоит на самом деле. Такая информация представлена на одном из сервисов для размещения объявлений. Как сообщили агентству в тюменской аэрогавани, подобное предложение может быть мошенничеством. «Opгaнизую проxод в бизнeс залы по QR-коду в aэрoпоpтаx как росcийcкиx, тaк и зapубежных. Схeмa pабoты: пишите, оплaчивaeте, высылаю QR-кoд, пoказывaeте eго и посaдочный пpи вxоде в бизнeс-зaл. Российские бизнес-залы: 1000 рублей. Зарубежные бизнес-залы: 1300 рублей», — говорится в опубликованном объявлении. В тюменском аэропорту Рощино агентству URA.RU сообщили, что воспользоваться услугами бизнес-зала могут только пассажиры, вылетающие бизнес-классом, и участники бонусных программ авиакомпаний. Но также жители могут заплатить за ожидание рейса в отдельной зоне. Однако это будет стоить не одну тысячу рублей, а 15 400 рублей. «У нас бизнес-зал стоит 15 400 рублей. Человек, который предлагает купить возможность попасть в этот зал, продает явно не бизнес, а зал повышенного комфорта. Но опять же, не понимаю, как он предоставит проход в отдельную зону. У нас попасть в этот зал могут только за оплату (3600 рублей) либо по программе лояльности банка», — сообщили в аэропорту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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