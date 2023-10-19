19 октября 2023

Свердловская область попала в топ регионов по активности мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники звонят свердловчанам чаще, чем жителям многих других регионов Фото:

Свердловская область заняла седьмое место среди других регионов РФ по активности мошенников. На нее приходится 3,2% от общего числа звонков от мошенников, сообщили URA.RU в пресс-службе банка ВТБ.

«Большинство жертв телефонных мошенников проживают в Москве (20,4%), Московской области (8,5%) и Санкт-Петербурге (6,6%). Высокая активность злоумышленников отмечена в Новосибирской (3,9%) и Самарской областях (3,5%), Краснодарской крае (3,2%), Свердловской области (3,2%)», — говорится в исследовании специалистов.

Жертвами мошенников становятся как мужчины, так и женщины (49,6% и 50,4% соответственно). Чаще всего пострадавшими являются люди в возрасте от 35 до 44 лет. Доля молодежи, которая стала попадаться на уловки мошенников, выросла с 4% до 8%.

Ранее URA.RU сообщало, что пенсионерка из Артемовского (Свердловская область) стала жертвой мошенников. Они выманили у пожилой женщины все деньги и заставили утопить свой телефон в стакане с водой.

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Свердловская область заняла седьмое место среди других регионов РФ по активности мошенников. На нее приходится 3,2% от общего числа звонков от мошенников, сообщили URA.RU в пресс-службе банка ВТБ. «Большинство жертв телефонных мошенников проживают в Москве (20,4%), Московской области (8,5%) и Санкт-Петербурге (6,6%). Высокая активность злоумышленников отмечена в Новосибирской (3,9%) и Самарской областях (3,5%), Краснодарской крае (3,2%), Свердловской области (3,2%)», — говорится в исследовании специалистов. Жертвами мошенников становятся как мужчины, так и женщины (49,6% и 50,4% соответственно). Чаще всего пострадавшими являются люди в возрасте от 35 до 44 лет. Доля молодежи, которая стала попадаться на уловки мошенников, выросла с 4% до 8%. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионерка из Артемовского (Свердловская область) стала жертвой мошенников. Они выманили у пожилой женщины все деньги и заставили утопить свой телефон в стакане с водой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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