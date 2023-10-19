Свердловская область попала в топ регионов по активности мошенников

20 октября 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Мошенники звонят свердловчанам чаще, чем жителям многих других регионов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Свердловская область заняла седьмое место среди других регионов РФ по активности мошенников. На нее приходится 3,2% от общего числа звонков от мошенников, сообщили URA.RU в пресс-службе банка ВТБ. «Большинство жертв телефонных мошенников проживают в Москве (20,4%), Московской области (8,5%) и Санкт-Петербурге (6,6%). Высокая активность злоумышленников отмечена в Новосибирской (3,9%) и Самарской областях (3,5%), Краснодарской крае (3,2%), Свердловской области (3,2%)», — говорится в исследовании специалистов. Жертвами мошенников становятся как мужчины, так и женщины (49,6% и 50,4% соответственно). Чаще всего пострадавшими являются люди в возрасте от 35 до 44 лет. Доля молодежи, которая стала попадаться на уловки мошенников, выросла с 4% до 8%. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионерка из Артемовского (Свердловская область) стала жертвой мошенников. Они выманили у пожилой женщины все деньги и заставили утопить свой телефон в стакане с водой.

Свердловская область заняла седьмое место среди других регионов РФ по активности мошенников. На нее приходится 3,2% от общего числа звонков от мошенников, сообщили URA.RU в пресс-службе банка ВТБ. «Большинство жертв телефонных мошенников проживают в Москве (20,4%), Московской области (8,5%) и Санкт-Петербурге (6,6%). Высокая активность злоумышленников отмечена в Новосибирской (3,9%) и Самарской областях (3,5%), Краснодарской крае (3,2%), Свердловской области (3,2%)», — говорится в исследовании специалистов. Жертвами мошенников становятся как мужчины, так и женщины (49,6% и 50,4% соответственно). Чаще всего пострадавшими являются люди в возрасте от 35 до 44 лет. Доля молодежи, которая стала попадаться на уловки мошенников, выросла с 4% до 8%. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионерка из Артемовского (Свердловская область) стала жертвой мошенников. Они выманили у пожилой женщины все деньги и заставили утопить свой телефон в стакане с водой.