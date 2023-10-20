Челябинское заксобрание будет начинать заседания, как в школе

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Заседание Законодательного собрания. Челябинск , депутаты зсо, голосование
Каждая депутатская сессия будет начинаться с гимна страны Фото:

Заседания законодательного собрания Челябинской области будут начинаться с прослушивания гимна Российской Федерации. Такое предложение в регламент заксобрания внес депутат Сергей Буяков 20 октября.

«В ряде субъектов заседания законодательного собрания начинаются с исполнения гимна Российской Федерации. Уже более года в российских школах учебная неделя также начинается с исполнения государственного гимна. Предлагаю внести изменения в статью 72 Регламента законодательного собрания и закрепить положение, что после открытия заседания депутаты и приглашенные стоя прослушивают гимн Российской Федерации, а после закрытия — гимн Челябинской области», — уточнил Буяков.

Депутаты комитета по регламенту и депутатской этике поддержали инициативу коллеги. Вопрос об внесении изменений в регламент Законодательного собрания планируется рассмотреть на очередном заседании областного парламента, которое состоится 26 октября. Ранее заседания заксобрания и начинались, и заканчивались под гимн Челябинской области.

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Заседания законодательного собрания Челябинской области будут начинаться с прослушивания гимна Российской Федерации. Такое предложение в регламент заксобрания внес депутат Сергей Буяков 20 октября. «В ряде субъектов заседания законодательного собрания начинаются с исполнения гимна Российской Федерации. Уже более года в российских школах учебная неделя также начинается с исполнения государственного гимна. Предлагаю внести изменения в статью 72 Регламента законодательного собрания и закрепить положение, что после открытия заседания депутаты и приглашенные стоя прослушивают гимн Российской Федерации, а после закрытия — гимн Челябинской области», — уточнил Буяков. Депутаты комитета по регламенту и депутатской этике поддержали инициативу коллеги. Вопрос об внесении изменений в регламент Законодательного собрания планируется рассмотреть на очередном заседании областного парламента, которое состоится 26 октября. Ранее заседания заксобрания и начинались, и заканчивались под гимн Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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