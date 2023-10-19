Главный разведчик России поблагодарил Александра Моора

Глава СВР Сергей Нарышкин принял участие в форуме преподавателей истории

20 октября 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Глава разведки РФ Сергей Нарышкин высказал мнение о новом учебнике истории России Фото: Николай Бастриков © URA.RU Глава Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического сообщества Сергей Нарышкин поблагодарил Александра Моора за поддержку Второго национального форума преподавателей истории. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Сергей Нарышкин поблагодарил Александра Моора за поддержку Второго национального форума преподавателей истории. Он отметил, что в этом году во всех вузах страны стартовал расширенный и обновленный курс истории России для студентов неисторических специальностей», — говорится в сообщении. Тюменское областное отделение исторического сообщества Нарышкин назвал одним из самых эффективных в стране. Также он высказал свое мнение о новых учебниках истории России. «Это будет учебник с единым содержательным ядром, но при этом в шести разных вариантах в зависимости от отрасли подготовки студентов. Если новые учебники хорошо себя зарекомендуют, опыт их подготовки вполне может быть применим и к совершенствованию школьной линейки учебной литературы», — приводит инфоцентр тюменского правительства слова Нарышкина. Ранее URA.RU рассказало, что новые учебники планируют обсудить на экспертном совете. Его проводит в Тобольске глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Глава Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического сообщества Сергей Нарышкин поблагодарил Александра Моора за поддержку Второго национального форума преподавателей истории. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Сергей Нарышкин поблагодарил Александра Моора за поддержку Второго национального форума преподавателей истории. Он отметил, что в этом году во всех вузах страны стартовал расширенный и обновленный курс истории России для студентов неисторических специальностей», — говорится в сообщении. Тюменское областное отделение исторического сообщества Нарышкин назвал одним из самых эффективных в стране. Также он высказал свое мнение о новых учебниках истории России. «Это будет учебник с единым содержательным ядром, но при этом в шести разных вариантах в зависимости от отрасли подготовки студентов. Если новые учебники хорошо себя зарекомендуют, опыт их подготовки вполне может быть применим и к совершенствованию школьной линейки учебной литературы», — приводит инфоцентр тюменского правительства слова Нарышкина. Ранее URA.RU рассказало, что новые учебники планируют обсудить на экспертном совете. Его проводит в Тобольске глава Минобрнауки Валерий Фальков.