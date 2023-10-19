19 октября 2023

Главный разведчик России поблагодарил Александра Моора

Глава СВР Сергей Нарышкин принял участие в форуме преподавателей истории
© Служба новостей «URA.RU»
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Инвестфорум-2015. Тюмень, нарышкин сергей, портрет
Глава разведки РФ Сергей Нарышкин высказал мнение о новом учебнике истории России Фото:

Глава Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического сообщества Сергей Нарышкин поблагодарил Александра Моора за поддержку Второго национального форума преподавателей истории. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Сергей Нарышкин поблагодарил Александра Моора за поддержку Второго национального форума преподавателей истории. Он отметил, что в этом году во всех вузах страны стартовал расширенный и обновленный курс истории России для студентов неисторических специальностей», — говорится в сообщении.

Тюменское областное отделение исторического сообщества Нарышкин назвал одним из самых эффективных в стране. Также он высказал свое мнение о новых учебниках истории России. «Это будет учебник с единым содержательным ядром, но при этом в шести разных вариантах в зависимости от отрасли подготовки студентов. Если новые учебники хорошо себя зарекомендуют, опыт их подготовки вполне может быть применим и к совершенствованию школьной линейки учебной литературы», — приводит инфоцентр тюменского правительства слова Нарышкина.

Ранее URA.RU рассказало, что новые учебники планируют обсудить на экспертном совете. Его проводит в Тобольске глава Минобрнауки Валерий Фальков.

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Глава Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического сообщества Сергей Нарышкин поблагодарил Александра Моора за поддержку Второго национального форума преподавателей истории. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Сергей Нарышкин поблагодарил Александра Моора за поддержку Второго национального форума преподавателей истории. Он отметил, что в этом году во всех вузах страны стартовал расширенный и обновленный курс истории России для студентов неисторических специальностей», — говорится в сообщении. Тюменское областное отделение исторического сообщества Нарышкин назвал одним из самых эффективных в стране. Также он высказал свое мнение о новых учебниках истории России. «Это будет учебник с единым содержательным ядром, но при этом в шести разных вариантах в зависимости от отрасли подготовки студентов. Если новые учебники хорошо себя зарекомендуют, опыт их подготовки вполне может быть применим и к совершенствованию школьной линейки учебной литературы», — приводит инфоцентр тюменского правительства слова Нарышкина. Ранее URA.RU рассказало, что новые учебники планируют обсудить на экспертном совете. Его проводит в Тобольске глава Минобрнауки Валерий Фальков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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