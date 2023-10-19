19 октября 2023

Utair отбилась от иска минтранса Самарской области о возврате субсидии

© Служба новостей «URA.RU»
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Як-42Д авикомпании UTair (Архивный снимок), utair, як 42, авиаперевозчики, ютэйр, ютейр
Авиакомпания в суде доказала, что выполнил все обязательства по полетам Фото:

Авиакомпания Utair выиграла суд у минтранса Самарской области, который требовал возврата субсидии — более восьми миллионов рублей — за невыполненный план по полетам. В документах арбитражного суда указано, что авиакомпания совершила все запланированные перевозки, поэтому не должна возвращать денежные средства.

«В рамках соглашения с Росавиацией компании Utair были предоставлены субсидии исходя из количества фактически выполненных рейсов. Соглашение было исполнено ответчиком на 100%, следовательно, основания для возврата субсидий отсутствуют», — постановил суд и отказал минтрансу Самарской области в иске.

Истец указывал, что из Самары в Нижневартовск и в Новый Уренгой авиакомпания сделала меньше рейсов, чем было запланировано. Представители Utair доказали, что сокращение количества рейсов было одобрено дополнительным соглашением с Росавиацией.

URA.RU направило в авиакомпанию Utair и в минтранс Самарской области запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы на запросы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что Utair подала иск к Росавиации, требуя отменить субсидии другим авиаперевозчикам. Ведомство выделило деньги компаниям S7, Red Wings и «ИрАэро» для выполнения рейсов из Сургута.

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Авиакомпания Utair выиграла суд у минтранса Самарской области, который требовал возврата субсидии — более восьми миллионов рублей — за невыполненный план по полетам. В документах арбитражного суда указано, что авиакомпания совершила все запланированные перевозки, поэтому не должна возвращать денежные средства. «В рамках соглашения с Росавиацией компании Utair были предоставлены субсидии исходя из количества фактически выполненных рейсов. Соглашение было исполнено ответчиком на 100%, следовательно, основания для возврата субсидий отсутствуют», — постановил суд и отказал минтрансу Самарской области в иске. Истец указывал, что из Самары в Нижневартовск и в Новый Уренгой авиакомпания сделала меньше рейсов, чем было запланировано. Представители Utair доказали, что сокращение количества рейсов было одобрено дополнительным соглашением с Росавиацией. URA.RU направило в авиакомпанию Utair и в минтранс Самарской области запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы на запросы не поступили. Ранее URA.RU писало, что Utair подала иск к Росавиации, требуя отменить субсидии другим авиаперевозчикам. Ведомство выделило деньги компаниям S7, Red Wings и «ИрАэро» для выполнения рейсов из Сургута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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