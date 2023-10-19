Utair отбилась от иска минтранса Самарской области о возврате субсидии

20 октября 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Авиакомпания в суде доказала, что выполнил все обязательства по полетам Фото: CC BY-SA 3.0, Александр Бельтюков, Wikimedia Commons Авиакомпания Utair выиграла суд у минтранса Самарской области, который требовал возврата субсидии — более восьми миллионов рублей — за невыполненный план по полетам. В документах арбитражного суда указано, что авиакомпания совершила все запланированные перевозки, поэтому не должна возвращать денежные средства. «В рамках соглашения с Росавиацией компании Utair были предоставлены субсидии исходя из количества фактически выполненных рейсов. Соглашение было исполнено ответчиком на 100%, следовательно, основания для возврата субсидий отсутствуют», — постановил суд и отказал минтрансу Самарской области в иске. Истец указывал, что из Самары в Нижневартовск и в Новый Уренгой авиакомпания сделала меньше рейсов, чем было запланировано. Представители Utair доказали, что сокращение количества рейсов было одобрено дополнительным соглашением с Росавиацией. URA.RU направило в авиакомпанию Utair и в минтранс Самарской области запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы на запросы не поступили. Ранее URA.RU писало, что Utair подала иск к Росавиации, требуя отменить субсидии другим авиаперевозчикам. Ведомство выделило деньги компаниям S7, Red Wings и «ИрАэро» для выполнения рейсов из Сургута.

Авиакомпания Utair выиграла суд у минтранса Самарской области, который требовал возврата субсидии — более восьми миллионов рублей — за невыполненный план по полетам. В документах арбитражного суда указано, что авиакомпания совершила все запланированные перевозки, поэтому не должна возвращать денежные средства. «В рамках соглашения с Росавиацией компании Utair были предоставлены субсидии исходя из количества фактически выполненных рейсов. Соглашение было исполнено ответчиком на 100%, следовательно, основания для возврата субсидий отсутствуют», — постановил суд и отказал минтрансу Самарской области в иске. Истец указывал, что из Самары в Нижневартовск и в Новый Уренгой авиакомпания сделала меньше рейсов, чем было запланировано. Представители Utair доказали, что сокращение количества рейсов было одобрено дополнительным соглашением с Росавиацией. URA.RU направило в авиакомпанию Utair и в минтранс Самарской области запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы на запросы не поступили. Ранее URA.RU писало, что Utair подала иск к Росавиации, требуя отменить субсидии другим авиаперевозчикам. Ведомство выделило деньги компаниям S7, Red Wings и «ИрАэро» для выполнения рейсов из Сургута.