Utair отбилась от иска минтранса Самарской области о возврате субсидии

Авиакомпания Utair выиграла суд у минтранса Самарской области, который требовал возврата субсидии — более восьми миллионов рублей — за невыполненный план по полетам. В документах арбитражного суда указано, что авиакомпания совершила все запланированные перевозки, поэтому не должна возвращать денежные средства.
«В рамках соглашения с Росавиацией компании Utair были предоставлены субсидии исходя из количества фактически выполненных рейсов. Соглашение было исполнено ответчиком на 100%, следовательно, основания для возврата субсидий отсутствуют», — постановил суд и отказал минтрансу Самарской области в иске.
Истец указывал, что из Самары в Нижневартовск и в Новый Уренгой авиакомпания сделала меньше рейсов, чем было запланировано. Представители Utair доказали, что сокращение количества рейсов было одобрено дополнительным соглашением с Росавиацией.
URA.RU направило в авиакомпанию Utair и в минтранс Самарской области запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы на запросы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что Utair подала иск к Росавиации, требуя отменить субсидии другим авиаперевозчикам. Ведомство выделило деньги компаниям S7, Red Wings и «ИрАэро» для выполнения рейсов из Сургута.
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