В Челябинске отключат светофоры на двух оживленных перекрестках

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Клипарт. Магнитогорск, светофор
Светофоры в Центральном и Советском районах города отключат 21 октября Фото:

В Челябинске 21 октября отключат светофоры на двух оживленных перекрестках, распложенных в Центральном и Советском районах города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства.

«В Челябинске 21 октября будут отключены светофоры на двух участках. Светофоры не будут работать на пересечение Свердловского проспекта — улице Воровского и на улице Дарвина», — уточнили в ведомстве.

Более загруженный перекресток на пересечении Свердловского проспекта с улицей Воровского будет отключен с 10:00 до 11:00. Светофор на улице Дарвина в районе ТК «Маяк» — с 11:30 до 12:30.

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В Челябинске 21 октября отключат светофоры на двух оживленных перекрестках, распложенных в Центральном и Советском районах города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства. «В Челябинске 21 октября будут отключены светофоры на двух участках. Светофоры не будут работать на пересечение Свердловского проспекта — улице Воровского и на улице Дарвина», — уточнили в ведомстве. Более загруженный перекресток на пересечении Свердловского проспекта с улицей Воровского будет отключен с 10:00 до 11:00. Светофор на улице Дарвина в районе ТК «Маяк» — с 11:30 до 12:30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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