В Челябинске отключат светофоры на двух оживленных перекрестках

Светофоры в Центральном и Советском районах города отключат 21 октября Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске 21 октября отключат светофоры на двух оживленных перекрестках, распложенных в Центральном и Советском районах города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства.

«В Челябинске 21 октября будут отключены светофоры на двух участках. Светофоры не будут работать на пересечение Свердловского проспекта — улице Воровского и на улице Дарвина», — уточнили в ведомстве.

Более загруженный перекресток на пересечении Свердловского проспекта с улицей Воровского будет отключен с 10:00 до 11:00. Светофор на улице Дарвина в районе ТК «Маяк» — с 11:30 до 12:30.