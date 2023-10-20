Челябинский сторож застрелил брата-коллегу возле базы отдыха

При задержании у сторожа изъяли охотничье ружье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Неподалеку от базы отдыха на озере Узункуль (Челябинская область) обнаружили труп сторожа. По предварительным данным, его застрелили. Как 20 октября рассказал URA.RU источник в силовых структурах, подозрения пали на брата погибшего, с которым он вместе работал в охране.

«Труп мужчины обнаружили в поле возле базы. На его теле имелись огнестрельные ранения, которые, вероятно, стали для него смертельными. По подозрению в убийстве был задержан брат погибшего», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, при задержании у подозреваемого обнаружили охотничье ружье. Документов на него у мужчины не нашлось. Сейчас экспертиза должна выявить, из этого ли оружия был убит брат задержанного.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Устанавливаются все обстоятельства.