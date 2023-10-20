В НАТО устроили истерику из-за встречи Путин и Орбана

Bloomberg: в НАТО провели экстренное заседание из-за встречи Путина и Орбана

20 октября 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Союзники Венгрии по НАТО устроили истерику из-за связей России и Венгрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В НАТО провели экстренное заседание, связанное со встречей президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Союзники Венгрии по НАТО выразили беспокойство по поводу безопасности в связях двух стран. Они осудили Орбана за данную встречу. Об этом сообщил посол США Дэвид Прессман. «Мы считаем Венгрию союзником, но в то же время мы видим, что Венгрия углубляет свои отношения с Россией, несмотря на ее войну против Украины», — передает Bolomberg слова Прессмана из эфира радио «Свободная Европа». Он также добавил, что у союзников НАТО есть опасения в плане безопасности из-за связей России и Венгрии. Орбан стал первым лидером страны ЕС, который встретился с Путиным после того, как МУС выписал ордер на его арест. По мнению критиков, венгерский премьер «подорвал единство Запада» еще и тем, что заключил соглашения с Россией о поставке энергоресурсов. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что сотрудничество между странами будет продолжаться. Сам Орбан заявил, что старается «спасти все, что можно», в отношениях с Россией.

В НАТО провели экстренное заседание, связанное со встречей президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Союзники Венгрии по НАТО выразили беспокойство по поводу безопасности в связях двух стран. Они осудили Орбана за данную встречу. Об этом сообщил посол США Дэвид Прессман. «Мы считаем Венгрию союзником, но в то же время мы видим, что Венгрия углубляет свои отношения с Россией, несмотря на ее войну против Украины», — передает Bolomberg слова Прессмана из эфира радио «Свободная Европа». Он также добавил, что у союзников НАТО есть опасения в плане безопасности из-за связей России и Венгрии. Орбан стал первым лидером страны ЕС, который встретился с Путиным после того, как МУС выписал ордер на его арест. По мнению критиков, венгерский премьер «подорвал единство Запада» еще и тем, что заключил соглашения с Россией о поставке энергоресурсов. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что сотрудничество между странами будет продолжаться. Сам Орбан заявил, что старается «спасти все, что можно», в отношениях с Россией.