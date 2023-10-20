В НАТО устроили истерику из-за встречи Путин и Орбана

Bloomberg: в НАТО провели экстренное заседание из-за встречи Путина и Орбана
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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, флаг евросоюза, венгрия, флаг венгрии
Союзники Венгрии по НАТО устроили истерику из-за связей России и Венгрии Фото:

В НАТО провели экстренное заседание, связанное со встречей президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Союзники Венгрии по НАТО выразили беспокойство по поводу безопасности в связях двух стран. Они осудили Орбана за данную встречу. Об этом сообщил посол США Дэвид Прессман.

«Мы считаем Венгрию союзником, но в то же время мы видим, что Венгрия углубляет свои отношения с Россией, несмотря на ее войну против Украины», — передает Bolomberg слова Прессмана из эфира радио «Свободная Европа». Он также добавил, что у союзников НАТО есть опасения в плане безопасности из-за связей России и Венгрии.

Орбан стал первым лидером страны ЕС, который встретился с Путиным после того, как МУС выписал ордер на его арест. По мнению критиков, венгерский премьер «подорвал единство Запада» еще и тем, что заключил соглашения с Россией о поставке энергоресурсов. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что сотрудничество между странами будет продолжаться. Сам Орбан заявил, что старается «спасти все, что можно», в отношениях с Россией.

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В НАТО провели экстренное заседание, связанное со встречей президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Союзники Венгрии по НАТО выразили беспокойство по поводу безопасности в связях двух стран. Они осудили Орбана за данную встречу. Об этом сообщил посол США Дэвид Прессман. «Мы считаем Венгрию союзником, но в то же время мы видим, что Венгрия углубляет свои отношения с Россией, несмотря на ее войну против Украины», — передает Bolomberg слова Прессмана из эфира радио «Свободная Европа». Он также добавил, что у союзников НАТО есть опасения в плане безопасности из-за связей России и Венгрии. Орбан стал первым лидером страны ЕС, который встретился с Путиным после того, как МУС выписал ордер на его арест. По мнению критиков, венгерский премьер «подорвал единство Запада» еще и тем, что заключил соглашения с Россией о поставке энергоресурсов. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что сотрудничество между странами будет продолжаться. Сам Орбан заявил, что старается «спасти все, что можно», в отношениях с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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