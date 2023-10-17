Орбан заявил, что пытается спасти все, что можно в отношениях с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Венгрия и Россия потеряли в своих отношениях многое из-за санкций и СВО Фото:

Венгрия не хотела противостоять России. Страна старается «спасти все, что можно спасти». Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Китае.

«Отношения Венгрии с Россией очень много потеряли из-за СВО и санкций, но Будапешт старается «спасти все, что можно», — рассказал он на встрече, трансляция которой велась на «России-24». Также Орбан добавил, страна никогда не хотела противостоять России. Она, наоборот, всегда планировала расширять контакты.

Ранее Орбан сделала заявление насчет России. Венгрия не станет вступать в войну с Россией, пока нынешнее правительство находится у власти.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Венгрия не хотела противостоять России. Страна старается «спасти все, что можно спасти». Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Китае. «Отношения Венгрии с Россией очень много потеряли из-за СВО и санкций, но Будапешт старается «спасти все, что можно», — рассказал он на встрече, трансляция которой велась на «России-24». Также Орбан добавил, страна никогда не хотела противостоять России. Она, наоборот, всегда планировала расширять контакты. Ранее Орбан сделала заявление насчет России. Венгрия не станет вступать в войну с Россией, пока нынешнее правительство находится у власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...