Орбан заявил, что пытается спасти все, что можно в отношениях с Россией

17 октября 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Венгрия и Россия потеряли в своих отношениях многое из-за санкций и СВО Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Венгрия не хотела противостоять России. Страна старается «спасти все, что можно спасти». Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Китае. «Отношения Венгрии с Россией очень много потеряли из-за СВО и санкций, но Будапешт старается «спасти все, что можно», — рассказал он на встрече, трансляция которой велась на « России-24» . Также Орбан добавил, страна никогда не хотела противостоять России. Она, наоборот, всегда планировала расширять контакты. Ранее Орбан сделала заявление насчет России. Венгрия не станет вступать в войну с Россией, пока нынешнее правительство находится у власти.

Венгрия не хотела противостоять России. Страна старается «спасти все, что можно спасти». Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Китае. «Отношения Венгрии с Россией очень много потеряли из-за СВО и санкций, но Будапешт старается «спасти все, что можно», — рассказал он на встрече, трансляция которой велась на «России-24». Также Орбан добавил, страна никогда не хотела противостоять России. Она, наоборот, всегда планировала расширять контакты. Ранее Орбан сделала заявление насчет России. Венгрия не станет вступать в войну с Россией, пока нынешнее правительство находится у власти.