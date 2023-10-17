Орбан заявил, что пытается спасти все, что можно в отношениях с Россией

Венгрия и Россия потеряли в своих отношениях многое из-за санкций и СВОФото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер
Венгрия не хотела противостоять России. Страна старается «спасти все, что можно спасти». Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Китае.
«Отношения Венгрии с Россией очень много потеряли из-за СВО и санкций, но Будапешт старается «спасти все, что можно», — рассказал он на встрече, трансляция которой велась на «России-24». Также Орбан добавил, страна никогда не хотела противостоять России. Она, наоборот, всегда планировала расширять контакты.
Венгрия не хотела противостоять России. Страна старается «спасти все, что можно спасти». Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Китае. «Отношения Венгрии с Россией очень много потеряли из-за СВО и санкций, но Будапешт старается «спасти все, что можно», — рассказал он на встрече, трансляция которой велась на «России-24». Также Орбан добавил, страна никогда не хотела противостоять России. Она, наоборот, всегда планировала расширять контакты. Ранее Орбан сделала заявление насчет России. Венгрия не станет вступать в войну с Россией, пока нынешнее правительство находится у власти.