19 октября 2023

Покусавший полицейского единоросс из ЯНАО публично покаялся в ожидании суда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, депутат, дума, бюджет, фракция единая россия, законы
Обвиняемый в сопротивлении полиции житель Губкинского опубликовал свои извинения Фото:

Бывший исполнительный секретарь партии «Единая Россия» в Губкинском (ЯНАО) Муса Тагиров, покусавший полицейского, опубликовал свои извинения. В городской газете «Губкинская неделя» за его авторством вышла статья «Об ответственности за применение насилия в отношении представителя власти».

«Приношу извинения сотруднику полиции и руководству ОМВД России по городу Губкинскому за применение насилия в отношении представителя власти. Мы законопослушные граждане, должны в любой ситуации держать себя в руках, контролировать свое поведение и относиться с уважением к людям, которые выполняют свой профессиональный долг», — написано он в заметке.

Также Тагиров подготовил памятки для центра «Елена», который оказывает социальную помощь семьям с детьми, несовершеннолетним, инвалидам, одиноким пожилым гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании. Таким образом бывший единоросс покаялся перед общественностью в ожидании приговора. Очередное судебное заседание с участием Тагирова состоится 23 октября.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что единоросс в ЯНАО попал под суд. Бывший исполнительный секретарь ЕР покусал полицейского в ответ на задержание за пьяный дебош в местном ресторане.

Фото: газета «Губкинская неделя», скан
Фото: газета «Губкинская неделя», скан

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Бывший исполнительный секретарь партии «Единая Россия» в Губкинском (ЯНАО) Муса Тагиров, покусавший полицейского, опубликовал свои извинения. В городской газете «Губкинская неделя» за его авторством вышла статья «Об ответственности за применение насилия в отношении представителя власти». «Приношу извинения сотруднику полиции и руководству ОМВД России по городу Губкинскому за применение насилия в отношении представителя власти. Мы законопослушные граждане, должны в любой ситуации держать себя в руках, контролировать свое поведение и относиться с уважением к людям, которые выполняют свой профессиональный долг», — написано он в заметке. Также Тагиров подготовил памятки для центра «Елена», который оказывает социальную помощь семьям с детьми, несовершеннолетним, инвалидам, одиноким пожилым гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании. Таким образом бывший единоросс покаялся перед общественностью в ожидании приговора. Очередное судебное заседание с участием Тагирова состоится 23 октября. Ранее URA.RU рассказывало о том, что единоросс в ЯНАО попал под суд. Бывший исполнительный секретарь ЕР покусал полицейского в ответ на задержание за пьяный дебош в местном ресторане.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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