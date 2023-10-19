Покусавший полицейского единоросс из ЯНАО публично покаялся в ожидании суда. Фото

20 октября 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Обвиняемый в сопротивлении полиции житель Губкинского опубликовал свои извинения Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший исполнительный секретарь партии «Единая Россия» в Губкинском (ЯНАО) Муса Тагиров, покусавший полицейского, опубликовал свои извинения. В городской газете «Губкинская неделя» за его авторством вышла статья «Об ответственности за применение насилия в отношении представителя власти». «Приношу извинения сотруднику полиции и руководству ОМВД России по городу Губкинскому за применение насилия в отношении представителя власти. Мы законопослушные граждане, должны в любой ситуации держать себя в руках, контролировать свое поведение и относиться с уважением к людям, которые выполняют свой профессиональный долг», — написано он в заметке. Также Тагиров подготовил памятки для центра «Елена», который оказывает социальную помощь семьям с детьми, несовершеннолетним, инвалидам, одиноким пожилым гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании. Таким образом бывший единоросс покаялся перед общественностью в ожидании приговора. Очередное судебное заседание с участием Тагирова состоится 23 октября. Ранее URA.RU рассказывало о том, что единоросс в ЯНАО попал под суд. Бывший исполнительный секретарь ЕР покусал полицейского в ответ на задержание за пьяный дебош в местном ресторане. Фото: газета «Губкинская неделя», скан

Бывший исполнительный секретарь партии «Единая Россия» в Губкинском (ЯНАО) Муса Тагиров, покусавший полицейского, опубликовал свои извинения. В городской газете «Губкинская неделя» за его авторством вышла статья «Об ответственности за применение насилия в отношении представителя власти». «Приношу извинения сотруднику полиции и руководству ОМВД России по городу Губкинскому за применение насилия в отношении представителя власти. Мы законопослушные граждане, должны в любой ситуации держать себя в руках, контролировать свое поведение и относиться с уважением к людям, которые выполняют свой профессиональный долг», — написано он в заметке. Также Тагиров подготовил памятки для центра «Елена», который оказывает социальную помощь семьям с детьми, несовершеннолетним, инвалидам, одиноким пожилым гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании. Таким образом бывший единоросс покаялся перед общественностью в ожидании приговора. Очередное судебное заседание с участием Тагирова состоится 23 октября. Ранее URA.RU рассказывало о том, что единоросс в ЯНАО попал под суд. Бывший исполнительный секретарь ЕР покусал полицейского в ответ на задержание за пьяный дебош в местном ресторане.