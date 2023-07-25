Единоросс в ЯНАО попал под суд за укус полицейского

Уголовное дело направили в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший исполнительный секретарь отделения «Единой России» в Губкинском (ЯНАО) Муса Тагиров покусал сотрудника полиции в ответ на задержание за пьяный дебош в местном ресторане. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте города.

«Тагирова задержали в ресторане, заковали в наручники, и он покусал полицейского», — сообщил инсайдер. Сотрудник отделения МВД по Губкинскому подал на Тагирова в суд. В отношении единоросса возбудили уголовное дело.

В следственном комитете агентству сообщили, что инцидент произошел 11 июня. «Выявлен сотрудниками полиции в состоянии опьянения в общественном месте. При доставлении на медицинское освидетельствование, не желая быть привлеченным к административной ответственности, укусил сотрудника полиции за руку. Расследование уголовного дела завершено, в связи с чем оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — ответили в пресс-службе силового ведомства.

В «Единой России» прокомментировали ситуацию. «Не можем подтвердить или опровергнуть информацию. Связаться с Мусой Умаровичем на данный момент не удалось. Если мы получим сведения о возбуждении уголовного дела, то это станет предметом рассмотрения в партии. „Единая Россия“ выступает за строгое соблюдение законодательства и этических норм поведения представителями партии. В Уставе „Единой России“ даны четкие указания как действовать в данной ситуации», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое депутат от «Единой России» Яков Михайлов лишился прав за вождение в нетрезвом виде. Суд также оштрафовал политика на 30 000 рублей.