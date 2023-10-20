Челябинец погиб, пытаясь поменять колесо на телеге

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Шиномонтаж закончился смертью водителя Фото:

В Агаповском районе Челябинской области мужчина погиб при замене колеса на телеге. Как 20 октября рассказал URA.RU источник в силовых структурах, колесо пришлось менять в поле. В итоге телега придавила владельца.

«Мужчина ехал по полю, когда у него сломалось колесо от телеги. Его пришлось менять на месте. При смене колеса телега опрокинулась и придавила владельца», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, мужчина трудился разнорабочим в одном из крестьянско-фермерских хозяйств. На момент смерти ему 57 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что по факту получения смертельных травм проводится доследственная проверка.

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В Агаповском районе Челябинской области мужчина погиб при замене колеса на телеге. Как 20 октября рассказал URA.RU источник в силовых структурах, колесо пришлось менять в поле. В итоге телега придавила владельца. «Мужчина ехал по полю, когда у него сломалось колесо от телеги. Его пришлось менять на месте. При смене колеса телега опрокинулась и придавила владельца», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, мужчина трудился разнорабочим в одном из крестьянско-фермерских хозяйств. На момент смерти ему 57 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что по факту получения смертельных травм проводится доследственная проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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