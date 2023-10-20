Губернатор Текслер назначил министра экологии Челябинской области

Сергей Лихачев останется министром экологии Челябинской области еще на один год. Это следует из постановления, опубликованного 19 октября на интернет-портале правовой информации.
«Продлить срок государственной гражданской службы Лихачеву Сергею Федоровичу. Определить срок по 21 октября 2024 года», — отмечено в постановлении главы региона.
Продление срока госслужбы у Лихачева не первое. В октябре 2022 года губернатор уже издавал аналогичное постановление. На должность Лихачев был назначен в мае 2018 года. К тому моменту он 34 года работал в сфере экологии и педагогики. Он посту Лихачев сменил исполнявшую обязанности министра Яну Куприкову. Место было вакантным с начала года, когда министерство покинула Ирина Гладкова.
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