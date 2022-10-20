Челябинскому министру экологии в день рождения продлили контракт

Сергей Лихачев (справа) останется в правительстве Челябинской области еще минимум год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер продлил контракт с министром экологии Челябинской области Сергеем Лихачевым. Соответствующее постановление подписано в день рождения министра, 21 октября.

«Продлить срок государственной гражданской службы Лихачеву Сергею Федоровичу по 21 октября 2023 года. Настоящее постановление подлежит официальной публикации», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале официальной информации.

Лихачев был назначен министром экологии области в мае 2018 года. До работы в правительстве региона он руководил факультетом экологии в Челябинском государственном университете.

По закону, при наступлении предельного возраста в 65 лет на государственной службе чиновника либо отправляют на пенсию, либо заключают с ним годовой контракт. В прошлом году с Лихачевым его уже подписывали, в этом заключили новый.