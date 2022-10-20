20 октября 2022

Челябинскому министру экологии в день рождения продлили контракт

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Пресс-тур на объект накопленного вреда (городская свалка). Челябинск, лихачев сергей
Сергей Лихачев (справа) останется в правительстве Челябинской области еще минимум год Фото:

Губернатор Алексей Текслер продлил контракт с министром экологии Челябинской области Сергеем Лихачевым. Соответствующее постановление подписано в день рождения министра, 21 октября.

«Продлить срок государственной гражданской службы Лихачеву Сергею Федоровичу по 21 октября 2023 года. Настоящее постановление подлежит официальной публикации», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале официальной информации.

Лихачев был назначен министром экологии области в мае 2018 года. До работы в правительстве региона он руководил факультетом экологии в Челябинском государственном университете.

По закону, при наступлении предельного возраста в 65 лет на государственной службе чиновника либо отправляют на пенсию, либо заключают с ним годовой контракт. В прошлом году с Лихачевым его уже подписывали, в этом заключили новый.

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Губернатор Алексей Текслер продлил контракт с министром экологии Челябинской области Сергеем Лихачевым. Соответствующее постановление подписано в день рождения министра, 21 октября. «Продлить срок государственной гражданской службы Лихачеву Сергею Федоровичу по 21 октября 2023 года. Настоящее постановление подлежит официальной публикации», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале официальной информации. Лихачев был назначен министром экологии области в мае 2018 года. До работы в правительстве региона он руководил факультетом экологии в Челябинском государственном университете. По закону, при наступлении предельного возраста в 65 лет на государственной службе чиновника либо отправляют на пенсию, либо заключают с ним годовой контракт. В прошлом году с Лихачевым его уже подписывали, в этом заключили новый.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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