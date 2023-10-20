Министр обороны Израиля назвал три этапа войны с ХАМАС

Галант: израильская армия нанесет авиаудары по ХАМАС
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По словам Галант, третий этап войны будет включать в себя создание нового режима безопасности в секторе Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал три этапа войны с боевиками палестинского движения ХАМАС. По его словам, война предусматривает ликвидацию очагов сопротивления и создание режима безопасности в секторе Газа. А первым этапом станет нанесение авиаударов.

  • Первый этап, на котором сейчас находится израильская армия, предполагает нанесение ударов с использованием авиации, а затем наземные маневры, чтобы уничтожить боевиков ХАМАС и нанести ущерб их инфраструктуре, передает слова Галанта Kipa.
  • Второй этап заключается в боевых действиях, но с меньшей интенсивностью. Также будет проводиться «ликвидация очагов сопротивления».
  • Третий этап, по словам Галанта, включает в себя «создание нового режима безопасности в секторе Газа». Израиль снимет с себя ответственность за повседневную жизнь сектора Газа. Также будет создана новая реальность в отношении безопасности жителей Израиля.

Ранее сообщалось, что конфликт Израиля и Палестины займет месяцы. Журнал Der Spiegel уточнил, что для достижения победы Израилю потребуется сбор необходимой информации и тщательная подготовка.

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Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал три этапа войны с боевиками палестинского движения ХАМАС. По его словам, война предусматривает ликвидацию очагов сопротивления и создание режима безопасности в секторе Газа. А первым этапом станет нанесение авиаударов. Ранее сообщалось, что конфликт Израиля и Палестины займет месяцы. Журнал Der Spiegel уточнил, что для достижения победы Израилю потребуется сбор необходимой информации и тщательная подготовка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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