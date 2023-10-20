Министр обороны Израиля назвал три этапа войны с ХАМАС

Галант: израильская армия нанесет авиаудары по ХАМАС

20 октября 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

По словам Галант, третий этап войны будет включать в себя создание нового режима безопасности в секторе Газа Фото: Jacquelyn Martin/AP/TASS новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал три этапа войны с боевиками палестинского движения ХАМАС. По его словам, война предусматривает ликвидацию очагов сопротивления и создание режима безопасности в секторе Газа. А первым этапом станет нанесение авиаударов. Первый этап, на котором сейчас находится израильская армия, предполагает нанесение ударов с использованием авиации, а затем наземные маневры, чтобы уничтожить боевиков ХАМАС и нанести ущерб их инфраструктуре, передает слова Галанта Kipa .

. Второй этап заключается в боевых действиях, но с меньшей интенсивностью. Также будет проводиться «ликвидация очагов сопротивления».

Третий этап, по словам Галанта, включает в себя «создание нового режима безопасности в секторе Газа». Израиль снимет с себя ответственность за повседневную жизнь сектора Газа. Также будет создана новая реальность в отношении безопасности жителей Израиля. Ранее сообщалось, что конфликт Израиля и Палестины займет месяцы. Журнал Der Spiegel уточнил, что для достижения победы Израилю потребуется сбор необходимой информации и тщательная подготовка.

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал три этапа войны с боевиками палестинского движения ХАМАС. По его словам, война предусматривает ликвидацию очагов сопротивления и создание режима безопасности в секторе Газа. А первым этапом станет нанесение авиаударов. Ранее сообщалось, что конфликт Израиля и Палестины займет месяцы. Журнал Der Spiegel уточнил, что для достижения победы Израилю потребуется сбор необходимой информации и тщательная подготовка.