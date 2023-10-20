Spiegel: война Израиля и Палестины займет месяцы

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Война между Израилем и Палестиной может затянуться на месяцы, пишет Der Spiegel Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Война между Израилем и Палестиной ожидается продолжительной. Процесс боевых операций может занять недели и месяцы. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

«Это не будет прогулка по парку, это не будет шестидневная война. Эта операция займет недели и месяцы», — говорится в материале журнала. Там добавили, что для достижения победы Израилю необходимы тщательная подготовка и сбор всей необходимой информации.

В секторе Газа находится значительное количество тоннелей, которые служат убежищем для боевиков ХАМАСа, а также местом хранения заложников и оружия. Уничтожение их военного потенциала требует аккуратного и осторожного подхода, заключил автор.

Экс-министр обороны Израиля Бени Ганц выразил мнение о том, что победа Израиля над ХАМАС может занять месяцы. Он также отметил, что восстановление страны после боевых действий займет годы. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман, в свою очередь, предсказывает скорое окончание войны в Израиле в течение двух-трех недель, передает «Царьград».

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Война между Израилем и Палестиной ожидается продолжительной. Процесс боевых операций может занять недели и месяцы. Об этом пишет журнал Der Spiegel. «Это не будет прогулка по парку, это не будет шестидневная война. Эта операция займет недели и месяцы», — говорится в материале журнала. Там добавили, что для достижения победы Израилю необходимы тщательная подготовка и сбор всей необходимой информации. В секторе Газа находится значительное количество тоннелей, которые служат убежищем для боевиков ХАМАСа, а также местом хранения заложников и оружия. Уничтожение их военного потенциала требует аккуратного и осторожного подхода, заключил автор. Экс-министр обороны Израиля Бени Ганц выразил мнение о том, что победа Израиля над ХАМАС может занять месяцы. Он также отметил, что восстановление страны после боевых действий займет годы. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман, в свою очередь, предсказывает скорое окончание войны в Израиле в течение двух-трех недель, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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