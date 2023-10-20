Spiegel: война Израиля и Палестины займет месяцы

Война между Израилем и Палестиной ожидается продолжительной. Процесс боевых операций может занять недели и месяцы. Об этом пишет журнал Der Spiegel.
«Это не будет прогулка по парку, это не будет шестидневная война. Эта операция займет недели и месяцы», — говорится в материале журнала. Там добавили, что для достижения победы Израилю необходимы тщательная подготовка и сбор всей необходимой информации.
В секторе Газа находится значительное количество тоннелей, которые служат убежищем для боевиков ХАМАСа, а также местом хранения заложников и оружия. Уничтожение их военного потенциала требует аккуратного и осторожного подхода, заключил автор.
Экс-министр обороны Израиля Бени Ганц выразил мнение о том, что победа Израиля над ХАМАС может занять месяцы. Он также отметил, что восстановление страны после боевых действий займет годы. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман, в свою очередь, предсказывает скорое окончание войны в Израиле в течение двух-трех недель, передает «Царьград».
Война между Израилем и Палестиной ожидается продолжительной. Процесс боевых операций может занять недели и месяцы. Об этом пишет журнал Der Spiegel. «Это не будет прогулка по парку, это не будет шестидневная война. Эта операция займет недели и месяцы», — говорится в материале журнала. Там добавили, что для достижения победы Израилю необходимы тщательная подготовка и сбор всей необходимой информации. В секторе Газа находится значительное количество тоннелей, которые служат убежищем для боевиков ХАМАСа, а также местом хранения заложников и оружия. Уничтожение их военного потенциала требует аккуратного и осторожного подхода, заключил автор. Экс-министр обороны Израиля Бени Ганц выразил мнение о том, что победа Израиля над ХАМАС может занять месяцы. Он также отметил, что восстановление страны после боевых действий займет годы. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман, в свою очередь, предсказывает скорое окончание войны в Израиле в течение двух-трех недель, передает «Царьград».