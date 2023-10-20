В «Гринвиче» охранник подрался с автомобилистом, проехавшим по его ноге. Видео

20 октября 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Возле «Гринвича» произошла потасовка между сотрудником магазина и автомобилистом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возле торгового центра «Гринвич» со стороны улицы Вайнера в Екатеринбурге произошла драка между водителем легковушки и охранником. Автомобилист встал в неположенном месте, а потом еще и наехал на ногу охраннику. Из-за этого завязался конфликт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТЦ. «Водитель встал в неположенном месте и не реагировал на замечания. А потом еще и наехал на ногу охраннику. По записям с наших камер четко видно, что первым драку начал автовладелец», — рассказали в «Гринвиче». Запись потасовки также появилась в соцсетях. На ней мужчины ожесточенно наносят друг другу удары, пока их не разнимает прохожий. После этого водитель попытался уехать, но охранник ударил ногой по машине, и выяснение отношений продолжилось. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU рассказали, что никто из участников инцидента в полицию не обращался. «Стороны могут обратиться в ближайший территориальный ОВД», — добавили в УМВД.

Возле торгового центра «Гринвич» со стороны улицы Вайнера в Екатеринбурге произошла драка между водителем легковушки и охранником. Автомобилист встал в неположенном месте, а потом еще и наехал на ногу охраннику. Из-за этого завязался конфликт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТЦ. «Водитель встал в неположенном месте и не реагировал на замечания. А потом еще и наехал на ногу охраннику. По записям с наших камер четко видно, что первым драку начал автовладелец», — рассказали в «Гринвиче». Запись потасовки также появилась в соцсетях. На ней мужчины ожесточенно наносят друг другу удары, пока их не разнимает прохожий. После этого водитель попытался уехать, но охранник ударил ногой по машине, и выяснение отношений продолжилось. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU рассказали, что никто из участников инцидента в полицию не обращался. «Стороны могут обратиться в ближайший территориальный ОВД», — добавили в УМВД.