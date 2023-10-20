Политолог рассказал об угрожающем сигнале, который США послали РФ

Политолог Зудин: ядерные испытания США угрожают России
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АО "Далур". Село Уксянское, Курганская область, радиация, радиационный фон
По словам Зудина, США всегда и везде стремятся быть первыми Фото:

Испытания на ядерном полигоне в Неваде, которые провели Соединенные Штаты Америки, являются угрожающим сигналом для России. Об этом заявил политолог, старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин.

«Когда Россия в вопросе испытаний ядерных вооружений приблизилась по своему правовому статусу к США, Штаты провели это испытание [ядерного оружия]. Это может означать, на мой взгляд, сигнал о том, что США стремятся в данном вопросе всегда быть впереди России на один шаг <…> США вообще очень любят играть в эти игры — в рассылку сигналов другим участникам международных отношений. И это угрожающий сигнал», — объяснил Зудин в эфире радио Спутник. Он добавил, что подобное поведение Соединенных Штатов является показателем их важной особенности — всегда и везде стремиться быть лидерами.

Ранее МИД РФ сделал Соединенным Штатам предупреждение после проведенных испытаний на ядерном полигоне. По словам внешнеполитического ведомства РФ, Россия имеет право на подобные испытания в случае их проведения в Америке. Доктор военных наук Константин Сивков добавил, что такие испытания вполне могут спровоцировать новую ядерную гонку с РФ, передает РТ.

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Испытания на ядерном полигоне в Неваде, которые провели Соединенные Штаты Америки, являются угрожающим сигналом для России. Об этом заявил политолог, старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин. «Когда Россия в вопросе испытаний ядерных вооружений приблизилась по своему правовому статусу к США, Штаты провели это испытание [ядерного оружия]. Это может означать, на мой взгляд, сигнал о том, что США стремятся в данном вопросе всегда быть впереди России на один шаг <…> США вообще очень любят играть в эти игры — в рассылку сигналов другим участникам международных отношений. И это угрожающий сигнал», — объяснил Зудин в эфире радио Спутник. Он добавил, что подобное поведение Соединенных Штатов является показателем их важной особенности — всегда и везде стремиться быть лидерами. Ранее МИД РФ сделал Соединенным Штатам предупреждение после проведенных испытаний на ядерном полигоне. По словам внешнеполитического ведомства РФ, Россия имеет право на подобные испытания в случае их проведения в Америке. Доктор военных наук Константин Сивков добавил, что такие испытания вполне могут спровоцировать новую ядерную гонку с РФ, передает РТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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