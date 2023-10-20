МИД РФ сделал предупреждение США после испытаний на ядерном полигоне

20 октября 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

МИД РФ напомнил об обещании Путина про ответ на американские ядерные испытания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство иностранных дел России сделало предупреждение Соединенным Штатам после того, как страна провела испытания на ядерном полигоне в штате Неваде. Во внешнеполитическом ведомстве России напомнили, что РФ имеет право на аналогичные испытания в случае их проведения в США, говорится на официальном сайте МИД. «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут ядерное испытания, то и мы проведем», — напоминает ведомство заявление президента РФ Владимира Путина. Также в МИД РФ добавили, что если данный взрыв на полигоне не является испытанием ядерного оружия, то он не противоречит ни положениям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, ни мораторию Соединенных Штатов на ядерные испытания. Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на данную ситуацию. Он отметил, что Россия внимательно следит за подобным, передает РТ. По его словам, ситуация с проведением ядерных испытаний в мире выровнялась. Россия и США подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Но он не ратифицирован.

Министерство иностранных дел России сделало предупреждение Соединенным Штатам после того, как страна провела испытания на ядерном полигоне в штате Неваде. Во внешнеполитическом ведомстве России напомнили, что РФ имеет право на аналогичные испытания в случае их проведения в США, говорится на официальном сайте МИД. «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут ядерное испытания, то и мы проведем», — напоминает ведомство заявление президента РФ Владимира Путина. Также в МИД РФ добавили, что если данный взрыв на полигоне не является испытанием ядерного оружия, то он не противоречит ни положениям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, ни мораторию Соединенных Штатов на ядерные испытания. Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на данную ситуацию. Он отметил, что Россия внимательно следит за подобным, передает РТ. По его словам, ситуация с проведением ядерных испытаний в мире выровнялась. Россия и США подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Но он не ратифицирован.