МИД РФ сделал предупреждение США после испытаний на ядерном полигоне

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, садовое кольцо
МИД РФ напомнил об обещании Путина про ответ на американские ядерные испытания Фото:

Министерство иностранных дел России сделало предупреждение Соединенным Штатам после того, как страна провела испытания на ядерном полигоне в штате Неваде. Во внешнеполитическом ведомстве России напомнили, что РФ имеет право на аналогичные испытания в случае их проведения в США, говорится на официальном сайте МИД.

«Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут ядерное испытания, то и мы проведем», — напоминает ведомство заявление президента РФ Владимира Путина. Также в МИД РФ добавили, что если данный взрыв на полигоне не является испытанием ядерного оружия, то он не противоречит ни положениям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, ни мораторию Соединенных Штатов на ядерные испытания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на данную ситуацию. Он отметил, что Россия внимательно следит за подобным, передает РТ. По его словам, ситуация с проведением ядерных испытаний в мире выровнялась. Россия и США подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Но он не ратифицирован.

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Министерство иностранных дел России сделало предупреждение Соединенным Штатам после того, как страна провела испытания на ядерном полигоне в штате Неваде. Во внешнеполитическом ведомстве России напомнили, что РФ имеет право на аналогичные испытания в случае их проведения в США, говорится на официальном сайте МИД. «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут ядерное испытания, то и мы проведем», — напоминает ведомство заявление президента РФ Владимира Путина. Также в МИД РФ добавили, что если данный взрыв на полигоне не является испытанием ядерного оружия, то он не противоречит ни положениям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, ни мораторию Соединенных Штатов на ядерные испытания. Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на данную ситуацию. Он отметил, что Россия внимательно следит за подобным, передает РТ. По его словам, ситуация с проведением ядерных испытаний в мире выровнялась. Россия и США подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Но он не ратифицирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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