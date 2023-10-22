В ХМАО приставы и банк забирают у инвалида всю пенсию из-за долгов

У пенсионерки-инвалида из Нижневартовска вычитают 100% пенсии из-за кредита

23 октября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Женщина захотела отменить кредитные проценты, когда лишилась зрения и ноги Фото: Александр Мамаев © URA.RU У жительницы Нижневартовска (ХМАО) с первой группой инвалидности судебные приставы и банк изымают 100% пенсии. Женщина хотела с помощью юристов отменить процент выплат по кредиту после того, как ослепла и пережила ампутацию ноги, однако в итоге лишилась пенсии. Об этом агентству URA.RU рассказала племянница пенсионерки Марина. «У моей тети полностью удерживают пенсию уже на протяжение двух месяцев. 50% ее пенсии снимает „Сбербанк“, а 50% — приставы. Данная сумма превышает ежемесячный платеж по кредиту. Мы обращались к приставам со всеми документами, но нам сказали, что никто нам не вернет удержанные средства, так как тетя виновата сама», — рассказала родственница пенсионерки. Кредит в 400 тысяч рублей заявительница оформила в «Сбербанке» около четырех лет назад, когда работала и была на хорошем счету у банка. Она исправно выплачивала кредит до того, как на фоне сахарного диабета ослепла и ей ампутировали ногу. После этого женщине стало тяжело выплачивать долг перед банком, поэтому за отменой кредитных процентов она обратилась в частную юридическую компанию. Однако после работы юристов у пенсионерки начали списывать сначала 50, а потом и все 100% пенсии. Родственники женщины написали заявление в прокуратуру. Для разъяснения ситуации журналист URA.RU направил официальный запрос в окружное управление Федеральной службы судебных приставов и в пресс-службу «Сбербанка». Однако на момент публикации новости ответы в адрес агентства не поступили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У жительницы Нижневартовска (ХМАО) с первой группой инвалидности судебные приставы и банк изымают 100% пенсии. Женщина хотела с помощью юристов отменить процент выплат по кредиту после того, как ослепла и пережила ампутацию ноги, однако в итоге лишилась пенсии. Об этом агентству URA.RU рассказала племянница пенсионерки Марина. «У моей тети полностью удерживают пенсию уже на протяжение двух месяцев. 50% ее пенсии снимает „Сбербанк“, а 50% — приставы. Данная сумма превышает ежемесячный платеж по кредиту. Мы обращались к приставам со всеми документами, но нам сказали, что никто нам не вернет удержанные средства, так как тетя виновата сама», — рассказала родственница пенсионерки. Кредит в 400 тысяч рублей заявительница оформила в «Сбербанке» около четырех лет назад, когда работала и была на хорошем счету у банка. Она исправно выплачивала кредит до того, как на фоне сахарного диабета ослепла и ей ампутировали ногу. После этого женщине стало тяжело выплачивать долг перед банком, поэтому за отменой кредитных процентов она обратилась в частную юридическую компанию. Однако после работы юристов у пенсионерки начали списывать сначала 50, а потом и все 100% пенсии. Родственники женщины написали заявление в прокуратуру. Для разъяснения ситуации журналист URA.RU направил официальный запрос в окружное управление Федеральной службы судебных приставов и в пресс-службу «Сбербанка». Однако на момент публикации новости ответы в адрес агентства не поступили.