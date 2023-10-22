22 октября 2023
21 октября 2023

В ХМАО приставы и банк забирают у инвалида всю пенсию из-за долгов

У пенсионерки-инвалида из Нижневартовска вычитают 100% пенсии из-за кредита
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кошель и аварийка, кошелек, финансы, пенсия, деньги, наличные
Женщина захотела отменить кредитные проценты, когда лишилась зрения и ноги Фото:

У жительницы Нижневартовска (ХМАО) с первой группой инвалидности судебные приставы и банк изымают 100% пенсии. Женщина хотела с помощью юристов отменить процент выплат по кредиту после того, как ослепла и пережила ампутацию ноги, однако в итоге лишилась пенсии. Об этом агентству URA.RU рассказала племянница пенсионерки Марина.

«У моей тети полностью удерживают пенсию уже на протяжение двух месяцев. 50% ее пенсии снимает „Сбербанк“, а 50% — приставы. Данная сумма превышает ежемесячный платеж по кредиту. Мы обращались к приставам со всеми документами, но нам сказали, что никто нам не вернет удержанные средства, так как тетя виновата сама», — рассказала родственница пенсионерки.

Кредит в 400 тысяч рублей заявительница оформила в «Сбербанке» около четырех лет назад, когда работала и была на хорошем счету у банка. Она исправно выплачивала кредит до того, как на фоне сахарного диабета ослепла и ей ампутировали ногу. После этого женщине стало тяжело выплачивать долг перед банком, поэтому за отменой кредитных процентов она обратилась в частную юридическую компанию. Однако после работы юристов у пенсионерки начали списывать сначала 50, а потом и все 100% пенсии.

Родственники женщины написали заявление в прокуратуру. Для разъяснения ситуации журналист URA.RU направил официальный запрос в окружное управление Федеральной службы судебных приставов и в пресс-службу «Сбербанка». Однако на момент публикации новости ответы в адрес агентства не поступили.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У жительницы Нижневартовска (ХМАО) с первой группой инвалидности судебные приставы и банк изымают 100% пенсии. Женщина хотела с помощью юристов отменить процент выплат по кредиту после того, как ослепла и пережила ампутацию ноги, однако в итоге лишилась пенсии. Об этом агентству URA.RU рассказала племянница пенсионерки Марина. «У моей тети полностью удерживают пенсию уже на протяжение двух месяцев. 50% ее пенсии снимает „Сбербанк“, а 50% — приставы. Данная сумма превышает ежемесячный платеж по кредиту. Мы обращались к приставам со всеми документами, но нам сказали, что никто нам не вернет удержанные средства, так как тетя виновата сама», — рассказала родственница пенсионерки. Кредит в 400 тысяч рублей заявительница оформила в «Сбербанке» около четырех лет назад, когда работала и была на хорошем счету у банка. Она исправно выплачивала кредит до того, как на фоне сахарного диабета ослепла и ей ампутировали ногу. После этого женщине стало тяжело выплачивать долг перед банком, поэтому за отменой кредитных процентов она обратилась в частную юридическую компанию. Однако после работы юристов у пенсионерки начали списывать сначала 50, а потом и все 100% пенсии. Родственники женщины написали заявление в прокуратуру. Для разъяснения ситуации журналист URA.RU направил официальный запрос в окружное управление Федеральной службы судебных приставов и в пресс-службу «Сбербанка». Однако на момент публикации новости ответы в адрес агентства не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...