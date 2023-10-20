В садовом домике под Екатеринбургом сгорел мужчина. Фото

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, пожар, чп, служба пожаротушения, возгорание, чп, пожарный, мчс россии
В огне погиб 49-летний владелец домика Фото:

В саду «Луч-3» под Екатеринбургом сгорел садовый дом, в котором погиб хозяин — мужчина 1974 года рождения. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Когда прибыли первые пожарные подразделения, садовый дом горел открытым пламенем на всей площади строения, и огонь перекинулся на кровлю соседнего дома. Ранг пожара подняли до 1 БИС для привлечения дополнительной техники», — рассказали собеседники агентства.

Ситуацию осложняло то, что район был безводным, а ближайший пожарный гидрант находился в километре. Но спасателям удалось быстро локализовать пожар и избежать распространения огня на соседние дома.

Во время проливки сгоревших конструкций спасатели нашли труп мужчины. Им оказался хозяин дома — мужчина 1974 года рождения. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

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В саду «Луч-3» под Екатеринбургом сгорел садовый дом, в котором погиб хозяин — мужчина 1974 года рождения. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Когда прибыли первые пожарные подразделения, садовый дом горел открытым пламенем на всей площади строения, и огонь перекинулся на кровлю соседнего дома. Ранг пожара подняли до 1 БИС для привлечения дополнительной техники», — рассказали собеседники агентства. Ситуацию осложняло то, что район был безводным, а ближайший пожарный гидрант находился в километре. Но спасателям удалось быстро локализовать пожар и избежать распространения огня на соседние дома. Во время проливки сгоревших конструкций спасатели нашли труп мужчины. Им оказался хозяин дома — мужчина 1974 года рождения. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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