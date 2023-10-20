В саду «Луч-3» под Екатеринбургом сгорел садовый дом, в котором погиб хозяин — мужчина 1974 года рождения. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Когда прибыли первые пожарные подразделения, садовый дом горел открытым пламенем на всей площади строения, и огонь перекинулся на кровлю соседнего дома. Ранг пожара подняли до 1 БИС для привлечения дополнительной техники», — рассказали собеседники агентства.
Ситуацию осложняло то, что район был безводным, а ближайший пожарный гидрант находился в километре. Но спасателям удалось быстро локализовать пожар и избежать распространения огня на соседние дома.
Во время проливки сгоревших конструкций спасатели нашли труп мужчины. Им оказался хозяин дома — мужчина 1974 года рождения. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.
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