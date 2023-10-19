19 октября 2023

Холдинг пермского миллиардера взыскивает миллионы с фирмы из Чечни

Пермский холдинг «Сатурн-Р» судится с фирмой из Чечни из-за долга в 17 миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие
Дело по иску о взыскании задолженности будет рассматривать арбитражный суд Фото:

Пермский холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий миллиардеру Александру Репину, судится с ООО «Леки» из Чеченской Республики. С нее компания Репина взыскивает в арбитражном суде более 17 млн рублей задолженности и пени по ранее заключенному между обеими фирмами договору поставки.

«Определение Арбитражного суда Пермского края. ООО „Первый Стройцентр Сатурн-Р“ обратилось с исковым заявлением к ООО „Леки“ о взыскании задолженности по договору поставки. Сумма договора — 15,6 млн рублей, неустойка с 7 апреля по 31 августа 2023 года — 2 млн рублей», — сообщается в картотеке суда.

В определении уточняется, что дело признано подготовленным к судебному разбирательству по существу. Судебное заседание назначено на 8 ноября 2023 года. ООО «Первый Стройцентр Сатурн-Р» является подразделением принадлежащего пермскому бизнесмену Александру Репину многопрофильного холдинга «Сатурн-Р». ООО «Леки», по данным СБИС, зарегистрировано и работает в Чеченской Республике. Обе компании занимаются торговлей строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

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Пермский холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий миллиардеру Александру Репину, судится с ООО «Леки» из Чеченской Республики. С нее компания Репина взыскивает в арбитражном суде более 17 млн рублей задолженности и пени по ранее заключенному между обеими фирмами договору поставки. «Определение Арбитражного суда Пермского края. ООО „Первый Стройцентр Сатурн-Р“ обратилось с исковым заявлением к ООО „Леки“ о взыскании задолженности по договору поставки. Сумма договора — 15,6 млн рублей, неустойка с 7 апреля по 31 августа 2023 года — 2 млн рублей», — сообщается в картотеке суда. В определении уточняется, что дело признано подготовленным к судебному разбирательству по существу. Судебное заседание назначено на 8 ноября 2023 года. ООО «Первый Стройцентр Сатурн-Р» является подразделением принадлежащего пермскому бизнесмену Александру Репину многопрофильного холдинга «Сатурн-Р». ООО «Леки», по данным СБИС, зарегистрировано и работает в Чеченской Республике. Обе компании занимаются торговлей строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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