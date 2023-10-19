Холдинг пермского миллиардера взыскивает миллионы с фирмы из Чечни

Пермский холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий миллиардеру Александру Репину, судится с ООО «Леки» из Чеченской Республики. С нее компания Репина взыскивает в арбитражном суде более 17 млн рублей задолженности и пени по ранее заключенному между обеими фирмами договору поставки.
«Определение Арбитражного суда Пермского края. ООО „Первый Стройцентр Сатурн-Р“ обратилось с исковым заявлением к ООО „Леки“ о взыскании задолженности по договору поставки. Сумма договора — 15,6 млн рублей, неустойка с 7 апреля по 31 августа 2023 года — 2 млн рублей», — сообщается в картотеке суда.
В определении уточняется, что дело признано подготовленным к судебному разбирательству по существу. Судебное заседание назначено на 8 ноября 2023 года. ООО «Первый Стройцентр Сатурн-Р» является подразделением принадлежащего пермскому бизнесмену Александру Репину многопрофильного холдинга «Сатурн-Р». ООО «Леки», по данным СБИС, зарегистрировано и работает в Чеченской Республике. Обе компании занимаются торговлей строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
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