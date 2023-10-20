Свердловские предприниматели объединились против маркетплейсов

20 октября 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Свердловские предприниматели предложили ограничить штрафы от маркетплейсов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Свердловские владельцы точек Wildberries и OZON призвали московские представительства маркетплейсов существенно снизить штрафы с их стороны. По словам представителей бизнеса, им становится невыгодно содержать торговые площадки из-за почти полного отсутствия выручки в связи с многочисленными штрафами. Предложения были озвучены на круглом столе, посвященном обсуждению нового законопроекта о деятельности маркетплейсов. «На текущий момент наше сообщество недовольно тем, как саморегулируются наши маркетплейсы», — передает корреспондент URA.RU слова регионального представителя ассоциации рынка электронной коммерции Луары Нестеровой. Особое недовольство свердловские предприниматели высказали по поводу постоянного изменения оферты от маркетплейсов. Также негативно сказывается на владельцах пунктов выдачи огромное количество штрафов, из-за которых площадки практически остаются в минусе. «Штрафы, которые нам выписывают, совершенно не соразмерны уровню наших доходов. Например, если клиент пожаловался, что мы не предложили ему фирменный пакет, маркетплейс штрафует нас на 10 000 рублей. За один пакет!» — поделилась Нестерова. В случае форс-мажорных обстоятельств, когда пункт выдачи не работает, за каждый час начисляется штраф по 4000 рублей. По правилам маркетплейсов, прием товара должен происходить за 1,5 часа; если время не соблюдено, принимающие получают штраф. При этом неважно, сколько позиций пришло — хоть 10 или 100, — время отгрузки не меняется. Из-за многочисленных и несоразмерных штрафов, по словам предпринимателей, они не могут повысить зарплаты сотрудникам в пунктах выдачи и в принципе комфортно вести бизнес. Участники круглого стола со стороны рынка электронной торговли предложили обязать маркетплейсы взыскивать штрафы не больше 5% от средней выручки пункта выдачи заказов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловские владельцы точек Wildberries и OZON призвали московские представительства маркетплейсов существенно снизить штрафы с их стороны. По словам представителей бизнеса, им становится невыгодно содержать торговые площадки из-за почти полного отсутствия выручки в связи с многочисленными штрафами. Предложения были озвучены на круглом столе, посвященном обсуждению нового законопроекта о деятельности маркетплейсов. «На текущий момент наше сообщество недовольно тем, как саморегулируются наши маркетплейсы», — передает корреспондент URA.RU слова регионального представителя ассоциации рынка электронной коммерции Луары Нестеровой. Особое недовольство свердловские предприниматели высказали по поводу постоянного изменения оферты от маркетплейсов. Также негативно сказывается на владельцах пунктов выдачи огромное количество штрафов, из-за которых площадки практически остаются в минусе. «Штрафы, которые нам выписывают, совершенно не соразмерны уровню наших доходов. Например, если клиент пожаловался, что мы не предложили ему фирменный пакет, маркетплейс штрафует нас на 10 000 рублей. За один пакет!» — поделилась Нестерова. В случае форс-мажорных обстоятельств, когда пункт выдачи не работает, за каждый час начисляется штраф по 4000 рублей. По правилам маркетплейсов, прием товара должен происходить за 1,5 часа; если время не соблюдено, принимающие получают штраф. При этом неважно, сколько позиций пришло — хоть 10 или 100, — время отгрузки не меняется. Из-за многочисленных и несоразмерных штрафов, по словам предпринимателей, они не могут повысить зарплаты сотрудникам в пунктах выдачи и в принципе комфортно вести бизнес. Участники круглого стола со стороны рынка электронной торговли предложили обязать маркетплейсы взыскивать штрафы не больше 5% от средней выручки пункта выдачи заказов.