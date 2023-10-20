Екатеринбургскому чиновнику присудили беспрецедентный штраф

Главного по светофорам в Екатеринбурге оштрафовали на 700 тысяч рублей

20 октября 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Решение суд принял 17 октября, оно будет оспорено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мировой суд признал директора муниципального «Центра организации движения» (ЦОД) Екатеринбурга Данила Меркулова виновным по административной статье и назначил ему штраф в размере 700 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал источник в мэрии. Меркулов готовится фактурно оспорить вердикт — как только увидит мотивировочную часть решения. «Заседание прошло 17 октября. Таких крупных персональных штрафов еще никто не получал [в мэрии]», — рассказал источник агентства. Административное дело возбудила прокуратура Верх-Исетского района — по материалам проверки городской Счетной палаты. В отчете органа, опубликованном на сайте администрации, говорится, что в 2022—2023 годах без согласования с транспортным комитетом мэрии ЦОД совершил три крупные сделки на сумму 395,4 млн рублей (при этом один из контрактов — на сумму более 150 млн — отмечен как имеющий признаки коррупционного правонарушения). Аналогичные претензии аудиторы выдвигали и в 2022 году, следует из другого отчета на сайте мэрии. «На суде сторона Меркулова, транспортный комитет, пыталась документально доказать, что все было согласовано. Но сторона обвинения предоставила акты, говорящие об обратном», — поделился собеседник. Второй источник отметил, что, по его данным, дело должен был рассматривать не мировой суд, а районный. «И это, конечно, просчет прокуратуры и Счетной палаты», — обозначил он пространство для обжалования. В то же время первый источник сказал, что изначально материалы направляли в районную инстанцию, и как раз она и определила, что дело необходимо передать мировому суду. Второй источник также заявил, что разбирательство над Меркуловым мог инициировать лично глава Счетной палаты Александр Гетманчук (бывший прокурор). «Он давно готов продвинуть на место Меркулова своего человека», — заверил собеседник агентства. «Никого никуда я не пытаюсь продвинуть. Кадровые вопросы решает глава города, которого я поддерживаю», — отреагировал на это Гетманчук. Новость по теме За протеже вице-мэра Екатеринбурга взялись борцы с коррупцией «Результаты проверки [Счетной палаты] сомнительные, поэтому в рамках правового поля будем защищать [свою] позицию. Речь идет о том, что есть нарушения в порядке заключения контрактов, однако у нас все контракты были заключены в четком соответствии порядку и по согласованию с учредителем. По-другому просто не бывает. Мы же не на свои деньги заключаем [контракты], а на деньги учредителя. Если нам эти деньги не доводятся, мы и заключить ничего не можем», — объяснил URA.RU сам Меркулов. Возглавляемый им ЦОД реализует целый комплекс важных задач. Например, учреждение занимается всеми светофорами, дорожными знаками и указателями в Екатеринбурге, отвечает за дорожную разметку, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. В чиновничьих кругах оно известно также тем, что помогает мэру, губернатору и другим высокопоставленным лицам с организацией так называемых «зеленых коридоров», позволяющих им преодолевать расстояния быстрее, чем рядовым автомобилистам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мировой суд признал директора муниципального «Центра организации движения» (ЦОД) Екатеринбурга Данила Меркулова виновным по административной статье и назначил ему штраф в размере 700 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал источник в мэрии. Меркулов готовится фактурно оспорить вердикт — как только увидит мотивировочную часть решения. «Заседание прошло 17 октября. Таких крупных персональных штрафов еще никто не получал [в мэрии]», — рассказал источник агентства. Административное дело возбудила прокуратура Верх-Исетского района — по материалам проверки городской Счетной палаты. В отчете органа, опубликованном на сайте администрации, говорится, что в 2022—2023 годах без согласования с транспортным комитетом мэрии ЦОД совершил три крупные сделки на сумму 395,4 млн рублей (при этом один из контрактов — на сумму более 150 млн — отмечен как имеющий признаки коррупционного правонарушения). Аналогичные претензии аудиторы выдвигали и в 2022 году, следует из другого отчета на сайте мэрии. «На суде сторона Меркулова, транспортный комитет, пыталась документально доказать, что все было согласовано. Но сторона обвинения предоставила акты, говорящие об обратном», — поделился собеседник. Второй источник отметил, что, по его данным, дело должен был рассматривать не мировой суд, а районный. «И это, конечно, просчет прокуратуры и Счетной палаты», — обозначил он пространство для обжалования. В то же время первый источник сказал, что изначально материалы направляли в районную инстанцию, и как раз она и определила, что дело необходимо передать мировому суду. Второй источник также заявил, что разбирательство над Меркуловым мог инициировать лично глава Счетной палаты Александр Гетманчук (бывший прокурор). «Он давно готов продвинуть на место Меркулова своего человека», — заверил собеседник агентства. «Никого никуда я не пытаюсь продвинуть. Кадровые вопросы решает глава города, которого я поддерживаю», — отреагировал на это Гетманчук. «Результаты проверки [Счетной палаты] сомнительные, поэтому в рамках правового поля будем защищать [свою] позицию. Речь идет о том, что есть нарушения в порядке заключения контрактов, однако у нас все контракты были заключены в четком соответствии порядку и по согласованию с учредителем. По-другому просто не бывает. Мы же не на свои деньги заключаем [контракты], а на деньги учредителя. Если нам эти деньги не доводятся, мы и заключить ничего не можем», — объяснил URA.RU сам Меркулов. Возглавляемый им ЦОД реализует целый комплекс важных задач. Например, учреждение занимается всеми светофорами, дорожными знаками и указателями в Екатеринбурге, отвечает за дорожную разметку, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. В чиновничьих кругах оно известно также тем, что помогает мэру, губернатору и другим высокопоставленным лицам с организацией так называемых «зеленых коридоров», позволяющих им преодолевать расстояния быстрее, чем рядовым автомобилистам.