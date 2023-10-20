Свердловские полицейские спасли из горящего дома инвалида без рук и ног. Фото, видео

20 октября 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

До приезда спасателей полицейские помогли эвакуироваться жильцам горящего в Патрушах дома (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В селе Патруши (Свердловская область) инспекторы ДПС помогли выбраться из горящего дома инвалиду без рук и ног. Мужчина пробовал самостоятельно покинуть помещение, но не смог. О том, что в доме находится человек с ограниченными возможностями, полицейским сообщила его соседка, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Полицейские быстро перебрались через забор, чтобы найти жильца с ограниченными возможностями. Как оказалось, он и сам уже предпринимал попытки выбраться на улицу, но тщетно. Его обнаружили под навесом, мужчина звал на помощь. Открыв ворота изнутри, автоинспекторы вынесли его на руках и передали прибывшим специалистам неотложки. После чего наряд приступил к обеспечению беспрепятственного проезда спецтехники к очагу возгорания», — отметил полковник Горелых. Сотрудниками ДПС, которые помогли эвакуироваться жильцам, оказались старшие лейтенанты полиции Александр Белоносов и Артура Вахитов. Жильцы поблагодарили их за оперативность и профессионализм.

В селе Патруши (Свердловская область) инспекторы ДПС помогли выбраться из горящего дома инвалиду без рук и ног. Мужчина пробовал самостоятельно покинуть помещение, но не смог. О том, что в доме находится человек с ограниченными возможностями, полицейским сообщила его соседка, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Полицейские быстро перебрались через забор, чтобы найти жильца с ограниченными возможностями. Как оказалось, он и сам уже предпринимал попытки выбраться на улицу, но тщетно. Его обнаружили под навесом, мужчина звал на помощь. Открыв ворота изнутри, автоинспекторы вынесли его на руках и передали прибывшим специалистам неотложки. После чего наряд приступил к обеспечению беспрепятственного проезда спецтехники к очагу возгорания», — отметил полковник Горелых. Сотрудниками ДПС, которые помогли эвакуироваться жильцам, оказались старшие лейтенанты полиции Александр Белоносов и Артура Вахитов. Жильцы поблагодарили их за оперативность и профессионализм.