Тюменцы окончательно разочаровались в американской валюте

В Тюмени стали покупать в 2,4 раза меньше долларов, но больше юаней

20 октября 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

За последние две недели тюменцы приобрели юаней больше чем на 14 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За последние две недели тюменцы приобрели больше миллиона юаней, а вот долларовые вклады уменьшились более чем вдвое. Об этом рассказали аналитики ведущих банков России, работающих в Тюменской области. «Долларовые вклады уменьшаются. За неполный октябрь жители региона сняли или перевели с депозитов в американской валюте общую сумму, эквивалентную более чем 2 млрд рублей. Таким образом, долларовые сбережения упали в 2,4 раза за октябрь, а с начала года уменьшились в 7,5 раза», — пояснил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов. По данным банка, только за вторую половину сентября в клиенты разместили на своих вкладах 1,08 млн юаней. По мнению финансовых аналитиков, юань сейчас более понятен российскому вкладчику. «Ставка по вкладам в этой валюте приносит доход, в отличие от европейской и американской», — добавили финансисты. В Сбере также отмечают рост интереса к юаню, который начался еще в 2022 году. Сейчас одним из самых популярных инструментов для бизнеса стал бивалютный депозит «Юань — Рубль». Ранее URA.RU рассказало о росте интереса тюменцев к вкладам в драгоценных металлах.

За последние две недели тюменцы приобрели больше миллиона юаней, а вот долларовые вклады уменьшились более чем вдвое. Об этом рассказали аналитики ведущих банков России, работающих в Тюменской области. «Долларовые вклады уменьшаются. За неполный октябрь жители региона сняли или перевели с депозитов в американской валюте общую сумму, эквивалентную более чем 2 млрд рублей. Таким образом, долларовые сбережения упали в 2,4 раза за октябрь, а с начала года уменьшились в 7,5 раза», — пояснил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов. По данным банка, только за вторую половину сентября в клиенты разместили на своих вкладах 1,08 млн юаней. По мнению финансовых аналитиков, юань сейчас более понятен российскому вкладчику. «Ставка по вкладам в этой валюте приносит доход, в отличие от европейской и американской», — добавили финансисты. В Сбере также отмечают рост интереса к юаню, который начался еще в 2022 году. Сейчас одним из самых популярных инструментов для бизнеса стал бивалютный депозит «Юань — Рубль». Ранее URA.RU рассказало о росте интереса тюменцев к вкладам в драгоценных металлах.