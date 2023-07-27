Тюменцы стали на 35% чаще инвестировать в золото

28 июля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Финансовые аналитики называют золотые слитки или обезличенные металлические счета хорошим защитным инструментом для инвесторов Фото: Московец Илья © URA.RU В Тюмени с начала года на 30-40% вырос объем инвестиций в золотые слитки и обезличенные металлические счета. Об этом заявляют аналитики нескольких крупных российских банков, работающих в Тюменской области. «Портфель инвестиций клиентов в золото достиг 50 тонн, увеличившись с начала года на 40%. Интерес к золоту в целом сохраняется, и у него еще есть потенциал роста в цене до конца года», — сообщают, например, аналитики ВТБ. Финансисты банка «Тинькофф» называют золото одной из самых универсальных инвестиций. По их мнению, у этого металла хорошая доходность, и он является своеобразной защитой портфеля от негативных экономических процессов. «На исторической дистанции золото дорожает, особенно в кризисных сценариях; к тому же проводить сделки с золотом проще, чем, например, с недвижимостью», — пояснили в «Тинькофф Банке». На момент публикации «СберБанк» предлагает клиентам купить золото массой от одного грамма, при этом цена килограмма этого метала составляет 6,8 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало о новом виде инвестиций, который предложил тюменцам один из застройщиков.

В Тюмени с начала года на 30-40% вырос объем инвестиций в золотые слитки и обезличенные металлические счета. Об этом заявляют аналитики нескольких крупных российских банков, работающих в Тюменской области. «Портфель инвестиций клиентов в золото достиг 50 тонн, увеличившись с начала года на 40%. Интерес к золоту в целом сохраняется, и у него еще есть потенциал роста в цене до конца года», — сообщают, например, аналитики ВТБ. Финансисты банка «Тинькофф» называют золото одной из самых универсальных инвестиций. По их мнению, у этого металла хорошая доходность, и он является своеобразной защитой портфеля от негативных экономических процессов. «На исторической дистанции золото дорожает, особенно в кризисных сценариях; к тому же проводить сделки с золотом проще, чем, например, с недвижимостью», — пояснили в «Тинькофф Банке». На момент публикации «СберБанк» предлагает клиентам купить золото массой от одного грамма, при этом цена килограмма этого метала составляет 6,8 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало о новом виде инвестиций, который предложил тюменцам один из застройщиков.