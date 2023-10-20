Мэрия Перми ввела режим ЧС в одном доме

Жителей пермского дома срочно расселяют из-за угрозы обрушения

20 октября 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Несущая конструкция дома нарушена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Перми ввела режим чрезвычайной ситуации в жилом доме на улице Куйбышева, 68. Из-за угрозы внезапного обрушения жителям необходимо покинуть свои квартиры, сообщает в своем telegram-канале мэрия города. «В Перми c 23 октября вводится режим чрезвычайной ситуации в отношении дома на улице Куйбышева, 68. В связи с ухудшением состояния жилого дома и угрозой внезапного обрушения несущих конструкций жителям необходимо оперативно покинуть здание», — сообщает администрация. Решение было принято в ходе внепланового заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Здание в срочном порядке должны покинуть 78 человек. Дом был признан аварийным, но из-за несогласия жителей и разбирательства с ними дом не успел войти в план расселения. При недавнем обследовании здания было выявлено, что нарушены несущие конструкции, штукатурный слой и асфальт около дома, что создает серьезную угрозу обрушения. Жильцам предложено временное жилье из маневренного фонда, но на сегодняшний день за ним никто не обратился. Также власти готовы предложить транспорт для вывоза имущества.

Администрация Перми ввела режим чрезвычайной ситуации в жилом доме на улице Куйбышева, 68. Из-за угрозы внезапного обрушения жителям необходимо покинуть свои квартиры, сообщает в своем telegram-канале мэрия города. «В Перми c 23 октября вводится режим чрезвычайной ситуации в отношении дома на улице Куйбышева, 68. В связи с ухудшением состояния жилого дома и угрозой внезапного обрушения несущих конструкций жителям необходимо оперативно покинуть здание», — сообщает администрация. Решение было принято в ходе внепланового заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Здание в срочном порядке должны покинуть 78 человек. Дом был признан аварийным, но из-за несогласия жителей и разбирательства с ними дом не успел войти в план расселения. При недавнем обследовании здания было выявлено, что нарушены несущие конструкции, штукатурный слой и асфальт около дома, что создает серьезную угрозу обрушения. Жильцам предложено временное жилье из маневренного фонда, но на сегодняшний день за ним никто не обратился. Также власти готовы предложить транспорт для вывоза имущества.