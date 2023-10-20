Как подключить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах», и зачем это нужно. Фото

На «Госуслугах» появилась обязательная двухфакторная аутентификация

20 октября 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

«Госуслуги» ввели обязательный вход в два этапа Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 20 октября вход в две ступени в профиль на «Госуслугах» стал обязательным для всех пользователей. URA.RU рассказывает, как подключить двухфакторную аутентификации и почему ее ввели. Что такое двухфакторная аутентификация, и зачем она нужна Новость по теме Как защитить аккаунт на «Госуслугах» от взлома. Видео Это вход в личный аккаунт в два этапа. Многие сервисы переходят на него для безопасности пользователей. Например, злоумышленник может знать данные человека, через которые тот входит на сайт, однако у него нет прямого доступа к телефону жертвы. Двухфакторная аутентификация проходит в два этапа. На первом человек вводит логин и пароль. На втором пользователю приходит специальный код на его номер телефона или через специальное приложение (ТОТР). Также можно воспользоваться биометрией. Как настроить двухфакторную аутентификации на «Госуслугах» Если человек входит через сайт, то ему сначала надо как обычно ввести логин и пароль. При входе через приложение на телефоне достаточно будет напечатать код из четырех символов. Сервис на этом этапе предлагает войти и по биометрии. На втором этапе человеку предлагается выбрать способ для подтверждения личности. Пользователь может нажать на «отправить код по смс», «воспользоваться одноразовым кодом через стороннее приложение» или «использовать биометрию». Номер телефона для входа на этом этапе указан тот же, что и для личного профиля на «Госуслугах». Если человек хочет выбрать стороннее приложение, то сервис подскажет, как это сделать. Минцифры в своем telegram-канале уточняет, что вход в два этапа полностью заработает после 28 октября. Однако уже сейчас сервис предлагает настроить двухфакторную аутентификацию. Также в министерстве сообщили, что вход в две ступени подключила уже почти половина пользователей сервиса. Фото: скрин мобильного приложения «Госуслуги» Фото: скрин мобильного приложения «Госуслуги» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 20 октября вход в две ступени в профиль на «Госуслугах» стал обязательным для всех пользователей. URA.RU рассказывает, как подключить двухфакторную аутентификации и почему ее ввели. Это вход в личный аккаунт в два этапа. Многие сервисы переходят на него для безопасности пользователей. Например, злоумышленник может знать данные человека, через которые тот входит на сайт, однако у него нет прямого доступа к телефону жертвы. Двухфакторная аутентификация проходит в два этапа. На первом человек вводит логин и пароль. На втором пользователю приходит специальный код на его номер телефона или через специальное приложение (ТОТР). Также можно воспользоваться биометрией. Если человек входит через сайт, то ему сначала надо как обычно ввести логин и пароль. При входе через приложение на телефоне достаточно будет напечатать код из четырех символов. Сервис на этом этапе предлагает войти и по биометрии. На втором этапе человеку предлагается выбрать способ для подтверждения личности. Пользователь может нажать на «отправить код по смс», «воспользоваться одноразовым кодом через стороннее приложение» или «использовать биометрию». Номер телефона для входа на этом этапе указан тот же, что и для личного профиля на «Госуслугах». Если человек хочет выбрать стороннее приложение, то сервис подскажет, как это сделать. Минцифры в своем telegram-канале уточняет, что вход в два этапа полностью заработает после 28 октября. Однако уже сейчас сервис предлагает настроить двухфакторную аутентификацию. Также в министерстве сообщили, что вход в две ступени подключила уже почти половина пользователей сервиса.