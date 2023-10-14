Как защитить аккаунт на «Госуслугах» от взлома. Видео

Пятый канал: двухфакторная аутентификация защитит аккаунт на «Госуслугах»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Госуслуги. Тюмень, смартфон, госуслуги, смартфон в руке
Для защиты аккаунта на «Госуслугах» следует прекратить использование VPN-сервисов Фото:

Чтобы защитить аккаунт на портале «Госуслуг» от взлома, необходимо пользоваться к двухфакторной аутентификацией для дополнительного подтверждения личности владельца. Также следует прекратить использовать различные VPN-сервисы.

«Двухфакторная аутентификация (2FA) поможет защитить аккаунт от мошенников. На первом этапе вводится пароль, на втором — личность владельца подтверждается дополнительно», — передает Пятый канал.

Также рекомендуется прекратить использование VPN-сервисов, так как с их помощью могут быть похищены персональные данные пользователя. Общественные сети Wi-Fi тоже могут быть небезопасны для личных данных гражданина.

Кроме того, гражданин должен тщательно подобрать пароль для учетной записи. Он должен быть сложным, содержать символы разного регистра, а также цифры. Помимо этого, пароль от «Госуслуг» не должен совпадать с шифром от других аккаунтов.

Ранее сообщалось об активизации в Свердловской области злоумышленников, пытающихся украсть персональные данные. По данным МВД, в марте граждане получали сотни звонков от аферистов.

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Чтобы защитить аккаунт на портале «Госуслуг» от взлома, необходимо пользоваться к двухфакторной аутентификацией для дополнительного подтверждения личности владельца. Также следует прекратить использовать различные VPN-сервисы. «Двухфакторная аутентификация (2FA) поможет защитить аккаунт от мошенников. На первом этапе вводится пароль, на втором — личность владельца подтверждается дополнительно», — передает Пятый канал. Также рекомендуется прекратить использование VPN-сервисов, так как с их помощью могут быть похищены персональные данные пользователя. Общественные сети Wi-Fi тоже могут быть небезопасны для личных данных гражданина. Кроме того, гражданин должен тщательно подобрать пароль для учетной записи. Он должен быть сложным, содержать символы разного регистра, а также цифры. Помимо этого, пароль от «Госуслуг» не должен совпадать с шифром от других аккаунтов. Ранее сообщалось об активизации в Свердловской области злоумышленников, пытающихся украсть персональные данные. По данным МВД, в марте граждане получали сотни звонков от аферистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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