Чтобы защитить аккаунт на портале «Госуслуг» от взлома, необходимо пользоваться к двухфакторной аутентификацией для дополнительного подтверждения личности владельца. Также следует прекратить использовать различные VPN-сервисы.
«Двухфакторная аутентификация (2FA) поможет защитить аккаунт от мошенников. На первом этапе вводится пароль, на втором — личность владельца подтверждается дополнительно», — передает Пятый канал.
Также рекомендуется прекратить использование VPN-сервисов, так как с их помощью могут быть похищены персональные данные пользователя. Общественные сети Wi-Fi тоже могут быть небезопасны для личных данных гражданина.
Кроме того, гражданин должен тщательно подобрать пароль для учетной записи. Он должен быть сложным, содержать символы разного регистра, а также цифры. Помимо этого, пароль от «Госуслуг» не должен совпадать с шифром от других аккаунтов.
Ранее сообщалось об активизации в Свердловской области злоумышленников, пытающихся украсть персональные данные. По данным МВД, в марте граждане получали сотни звонков от аферистов.
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