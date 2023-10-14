Как защитить аккаунт на «Госуслугах» от взлома. Видео

Пятый канал: двухфакторная аутентификация защитит аккаунт на «Госуслугах»

14 октября 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Для защиты аккаунта на «Госуслугах» следует прекратить использование VPN-сервисов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чтобы защитить аккаунт на портале «Госуслуг» от взлома, необходимо пользоваться к двухфакторной аутентификацией для дополнительного подтверждения личности владельца. Также следует прекратить использовать различные VPN-сервисы. «Двухфакторная аутентификация (2FA) поможет защитить аккаунт от мошенников. На первом этапе вводится пароль, на втором — личность владельца подтверждается дополнительно», — передает Пятый канал. Также рекомендуется прекратить использование VPN-сервисов, так как с их помощью могут быть похищены персональные данные пользователя. Общественные сети Wi-Fi тоже могут быть небезопасны для личных данных гражданина. Кроме того, гражданин должен тщательно подобрать пароль для учетной записи. Он должен быть сложным, содержать символы разного регистра, а также цифры. Помимо этого, пароль от «Госуслуг» не должен совпадать с шифром от других аккаунтов. Ранее сообщалось об активизации в Свердловской области злоумышленников, пытающихся украсть персональные данные. По данным МВД, в марте граждане получали сотни звонков от аферистов.

Чтобы защитить аккаунт на портале «Госуслуг» от взлома, необходимо пользоваться к двухфакторной аутентификацией для дополнительного подтверждения личности владельца. Также следует прекратить использовать различные VPN-сервисы. «Двухфакторная аутентификация (2FA) поможет защитить аккаунт от мошенников. На первом этапе вводится пароль, на втором — личность владельца подтверждается дополнительно», — передает Пятый канал. Также рекомендуется прекратить использование VPN-сервисов, так как с их помощью могут быть похищены персональные данные пользователя. Общественные сети Wi-Fi тоже могут быть небезопасны для личных данных гражданина. Кроме того, гражданин должен тщательно подобрать пароль для учетной записи. Он должен быть сложным, содержать символы разного регистра, а также цифры. Помимо этого, пароль от «Госуслуг» не должен совпадать с шифром от других аккаунтов. Ранее сообщалось об активизации в Свердловской области злоумышленников, пытающихся украсть персональные данные. По данным МВД, в марте граждане получали сотни звонков от аферистов.