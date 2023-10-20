На «Госуслугах» ввели обязательную двухфакторную аутентификацию

20 октября 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Теперь, чтобы войти в сервис «Госуслуги», надо подтвердить свою личность Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вход в два этапа стал обязательным на «Госуслугах». Такое постановление приняло правительство РФ. «Теперь, кроме имени пользователя и пароля, для входа на „Госуслуги“ необходимо пройти через дополнительное подтверждение личности», — передает РБК, ссылаясь на постановление правительства. Отмечается, что пользователь может выбрать сам, как он пройдет двухфакторную аутентификацию. На выбор дается верификация по СМС, одноразовый код из специального приложения (TOTR) или вход по биометрии. Новость по теме Как защитить аккаунт на «Госуслугах» от взлома. Видео Ранее Минфин сообщал о планах сделать вход в «Госуслуги» в два этапа обязательным с 1 октября только для новых пользователей. По последним данным, двухфакторную аутентификацию подключили 22 миллиона человек.

Вход в два этапа стал обязательным на «Госуслугах». Такое постановление приняло правительство РФ. «Теперь, кроме имени пользователя и пароля, для входа на „Госуслуги“ необходимо пройти через дополнительное подтверждение личности», — передает РБК, ссылаясь на постановление правительства. Отмечается, что пользователь может выбрать сам, как он пройдет двухфакторную аутентификацию. На выбор дается верификация по СМС, одноразовый код из специального приложения (TOTR) или вход по биометрии. Ранее Минфин сообщал о планах сделать вход в «Госуслуги» в два этапа обязательным с 1 октября только для новых пользователей. По последним данным, двухфакторную аутентификацию подключили 22 миллиона человек.