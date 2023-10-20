На «Курганмашзаводе» обучили курсантов филиала Военной академии

Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института прошли практику на КМЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института (ОАБИИ) прошли производственную практику на предприятии «Курганмашзавод». В ходе обучения представители вуза познакомились с технологиями производства бронемашин. Об этом сообщается в telegram-канале предприятия. С 2012 года инженерный институт является филиалом Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.

«На „Курганмашзаводе“ производственную практику проходили курсанты Омского автобронетанкового инженерного института. За две недели представители инженерного факультета познакомились с технологиями производства боевых машин. Практика позволяет получить дополнительные знания для качественной эксплуатации и ремонта техники», — говорится в сообщении. После завершения работы в сборочно-сдаточном производстве курсанты прошли защиту практики.

Ранее URA.RU писало, что курсантов из Амурской области обучают управлять курганскими БМП-3. Используя современные тренажеры, их учат вождению бронемашин, моделируя реальную картину боя.