На «Курганмашзаводе» обучили курсантов филиала Военной академии

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Курганмашзавод. Курган, кмз, курганмашзавод
Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института прошли практику на КМЗ Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института (ОАБИИ) прошли производственную практику на предприятии «Курганмашзавод». В ходе обучения представители вуза познакомились с технологиями производства бронемашин. Об этом сообщается в telegram-канале предприятия. С 2012 года инженерный институт является филиалом Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.

«На „Курганмашзаводе“ производственную практику проходили курсанты Омского автобронетанкового инженерного института. За две недели представители инженерного факультета познакомились с технологиями производства боевых машин. Практика позволяет получить дополнительные знания для качественной эксплуатации и ремонта техники», — говорится в сообщении. После завершения работы в сборочно-сдаточном производстве курсанты прошли защиту практики.

Ранее URA.RU писало, что курсантов из Амурской области обучают управлять курганскими БМП-3. Используя современные тренажеры, их учат вождению бронемашин, моделируя реальную картину боя.

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Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института (ОАБИИ) прошли производственную практику на предприятии «Курганмашзавод». В ходе обучения представители вуза познакомились с технологиями производства бронемашин. Об этом сообщается в telegram-канале предприятия. С 2012 года инженерный институт является филиалом Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева. «На „Курганмашзаводе“ производственную практику проходили курсанты Омского автобронетанкового инженерного института. За две недели представители инженерного факультета познакомились с технологиями производства боевых машин. Практика позволяет получить дополнительные знания для качественной эксплуатации и ремонта техники», — говорится в сообщении. После завершения работы в сборочно-сдаточном производстве курсанты прошли защиту практики. Ранее URA.RU писало, что курсантов из Амурской области обучают управлять курганскими БМП-3. Используя современные тренажеры, их учат вождению бронемашин, моделируя реальную картину боя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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