В Верхней Пышме мужчина избил девушку, которая ругалась с его женой

20 октября 2023 в 22:02 Размер текста - 17 +

Теперь девушка недовольна тем, что силовики долго разбираются в деле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) в начале сентября мужчина ударил девушку по имени Виктория (имя изменено — прим. URA.RU) из-за того, что она ругалась с его супругой. Виктория обратилась в полицию, однако дело затянулось на полтора месяца, сообщила она корреспонденту агентства. Конфликт между девушками произошел 7 сентября. В результате мужчина ударил Викторию ладонью по уху. Она получила сотрясение мозга и острый посттравматический отит левого уха. «Полицейские отправили меня пройти врачей и предоставить документы после медобследований. Я отдала им справки 14 сентября, однако мне они так и не помогли», — рассказала Виктория. Девушка в беседе с журналистом заявила, что после этого несколько раз приходила в отдел полиции в рабочее время, но там никого не оказалось. Последний (на данный момент) визит девушки был 19 октября. Она пришла к отделу, звонила в звонок, стучалась в двери, но ей так никто и не открыл. «Так было несколько раз, я приходила и просто не могла попасть внутрь», — пожаловалась она. Кроме того, девушка писала обращения, однако дело так и не двигалось. «Мне страшно, этот человек (который ее ударил — прим. URA.RU) ходит по улицам. Его видят каждый день. А полицейские не разбираются», — заявила Виктория. Во время последнего визита девушка записала видео у отдела и поделилась им в соцсетях. 20 октября с ней связались из полиции, спросили данные мужчины и его примерное местонахождение. Вот как прокомментировал эту историю начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «По изложенным в публикации сведениям руководством отдела полиции Верхней Пышмы уже назначена и проводится служебная проверка, по ее итогам должностным лицам, имеющим непосредственное отношение к мерам реагирования по заявлению жительницы, будет дана соответствующая оценка. Если специалисты установят халатное отношение к исполнению служебных обязанностей или иные нарушения, последует приказ о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности», — отметил Горелых. Мужчина, который ударил девушку, находится в полиции. «По факту инцидента между девушкой и мужчиной действительно ведется разбирательство. Подозреваемый в момент подготовки этой новости находится в территориальном ОВД и дает показания, устанавливается законность его пребывания на территории РФ. Для принятия полицией процессуального решения потерпевшей необходимо предоставить от медиков официальное заключение о степени тяжести причиненных ей травм. Ситуация находится на личном контроле начальника полиции Верхней Пышмы Сергея Запецкого», — отметил полковник Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Верхней Пышме (Свердловская область) в начале сентября мужчина ударил девушку по имени Виктория (имя изменено — прим. URA.RU) из-за того, что она ругалась с его супругой. Виктория обратилась в полицию, однако дело затянулось на полтора месяца, сообщила она корреспонденту агентства. Конфликт между девушками произошел 7 сентября. В результате мужчина ударил Викторию ладонью по уху. Она получила сотрясение мозга и острый посттравматический отит левого уха. «Полицейские отправили меня пройти врачей и предоставить документы после медобследований. Я отдала им справки 14 сентября, однако мне они так и не помогли», — рассказала Виктория. Девушка в беседе с журналистом заявила, что после этого несколько раз приходила в отдел полиции в рабочее время, но там никого не оказалось. Последний (на данный момент) визит девушки был 19 октября. Она пришла к отделу, звонила в звонок, стучалась в двери, но ей так никто и не открыл. «Так было несколько раз, я приходила и просто не могла попасть внутрь», — пожаловалась она. Кроме того, девушка писала обращения, однако дело так и не двигалось. «Мне страшно, этот человек (который ее ударил — прим. URA.RU) ходит по улицам. Его видят каждый день. А полицейские не разбираются», — заявила Виктория. Во время последнего визита девушка записала видео у отдела и поделилась им в соцсетях. 20 октября с ней связались из полиции, спросили данные мужчины и его примерное местонахождение. Вот как прокомментировал эту историю начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «По изложенным в публикации сведениям руководством отдела полиции Верхней Пышмы уже назначена и проводится служебная проверка, по ее итогам должностным лицам, имеющим непосредственное отношение к мерам реагирования по заявлению жительницы, будет дана соответствующая оценка. Если специалисты установят халатное отношение к исполнению служебных обязанностей или иные нарушения, последует приказ о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности», — отметил Горелых. Мужчина, который ударил девушку, находится в полиции. «По факту инцидента между девушкой и мужчиной действительно ведется разбирательство. Подозреваемый в момент подготовки этой новости находится в территориальном ОВД и дает показания, устанавливается законность его пребывания на территории РФ. Для принятия полицией процессуального решения потерпевшей необходимо предоставить от медиков официальное заключение о степени тяжести причиненных ей травм. Ситуация находится на личном контроле начальника полиции Верхней Пышмы Сергея Запецкого», — отметил полковник Горелых.