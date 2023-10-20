Белый дом: у США почти закончились средства на помощь Украине

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Байден запросил у Конгресса 61,3 млрд долларов на военную поддержку Украины Фото:

В федеральном бюджете США практически не осталось средств для помощи Киеву. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Средства и полномочия, которые Конгресс [США] ранее одобрил подавляющим [большинством голосов], почти иссякли», — заявил Салливан. Он отметил, что Конгресс должен принять необходимые меры, чтобы гарантировать продолжение поддержки Украины на поле боя.

В начале октября Конгресс США принял временный бюджет, не включающий помощь Украине. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер говорил, что Вашингтон может отправить Киеву только семь миллиардов долларов. При этом 20 октября Байден запросил у Конгресса 61,3 млрд долларов на военную поддержку Украины, а также 14,3 млрд долларов на усиление обороны Израиля.

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В федеральном бюджете США практически не осталось средств для помощи Киеву. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Средства и полномочия, которые Конгресс [США] ранее одобрил подавляющим [большинством голосов], почти иссякли», — заявил Салливан. Он отметил, что Конгресс должен принять необходимые меры, чтобы гарантировать продолжение поддержки Украины на поле боя. В начале октября Конгресс США принял временный бюджет, не включающий помощь Украине. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер говорил, что Вашингтон может отправить Киеву только семь миллиардов долларов. При этом 20 октября Байден запросил у Конгресса 61,3 млрд долларов на военную поддержку Украины, а также 14,3 млрд долларов на усиление обороны Израиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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