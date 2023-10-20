Белый дом: у США почти закончились средства на помощь Украине

20 октября 2023 в 21:18 Размер текста - 17 +

Байден запросил у Конгресса 61,3 млрд долларов на военную поддержку Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU В федеральном бюджете США практически не осталось средств для помощи Киеву. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Средства и полномочия, которые Конгресс [США] ранее одобрил подавляющим [большинством голосов], почти иссякли», — заявил Салливан. Он отметил, что Конгресс должен принять необходимые меры, чтобы гарантировать продолжение поддержки Украины на поле боя. В начале октября Конгресс США принял временный бюджет, не включающий помощь Украине. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер говорил, что Вашингтон может отправить Киеву только семь миллиардов долларов. При этом 20 октября Байден запросил у Конгресса 61,3 млрд долларов на военную поддержку Украины, а также 14,3 млрд долларов на усиление обороны Израиля.

В федеральном бюджете США практически не осталось средств для помощи Киеву. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Средства и полномочия, которые Конгресс [США] ранее одобрил подавляющим [большинством голосов], почти иссякли», — заявил Салливан. Он отметил, что Конгресс должен принять необходимые меры, чтобы гарантировать продолжение поддержки Украины на поле боя. В начале октября Конгресс США принял временный бюджет, не включающий помощь Украине. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер говорил, что Вашингтон может отправить Киеву только семь миллиардов долларов. При этом 20 октября Байден запросил у Конгресса 61,3 млрд долларов на военную поддержку Украины, а также 14,3 млрд долларов на усиление обороны Израиля.