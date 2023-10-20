Bloomberg: США требуют от Израиля отложить вторжение в сектор Газа

Правительство Соединенных Штатов давит на Израиль, чтобы тот отложил наземное вторжение на территорию сектора Газа. Это нужно, чтобы выиграть время для секретных переговоров, которые ведутся через Катар. С помощью них пытаются добиться освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС, сообщает Bloomberg.
«После первоначального сопротивления отсрочке… масштабной военной операцией по искоренению ХАМАСа, Израиль согласился под давлением США воздержаться», — передает Bloomberg информацию источников. Также известно, что ЕС и США пытаются договориться с боевиками ХАМАС, чтобы те отпустили заложников.
Из заявления группировки ХАМАС, опубликованного в telegram-канале, стало известно, что в ответ на усилия Катара «Бригады [Иззэддина] аль-Кассама» освободили двух граждан США, мать и дочь. Это было сделано, чтобы «доказать народу Америки и всему миру, что заявления президента США Джо Байдена и его администрации являются необоснованными и ложными».
Правительство Соединенных Штатов давит на Израиль, чтобы тот отложил наземное вторжение на территорию сектора Газа. Это нужно, чтобы выиграть время для секретных переговоров, которые ведутся через Катар. С помощью них пытаются добиться освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС, сообщает Bloomberg. «После первоначального сопротивления отсрочке… масштабной военной операцией по искоренению ХАМАСа, Израиль согласился под давлением США воздержаться», — передает Bloomberg информацию источников. Также известно, что ЕС и США пытаются договориться с боевиками ХАМАС, чтобы те отпустили заложников. Из заявления группировки ХАМАС, опубликованного в telegram-канале, стало известно, что в ответ на усилия Катара «Бригады [Иззэддина] аль-Кассама» освободили двух граждан США, мать и дочь. Это было сделано, чтобы «доказать народу Америки и всему миру, что заявления президента США Джо Байдена и его администрации являются необоснованными и ложными».