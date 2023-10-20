20 октября 2023

Bloomberg: США требуют от Израиля отложить вторжение в сектор Газа

© Служба новостей «URA.RU»
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День независимости США в Хаятте. Екатеринбург, американский флаг, сша
Соединенные Штаты давят на Израиль, чтобы освободить заложников, удерживаемых ХАМАС Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Правительство Соединенных Штатов давит на Израиль, чтобы тот отложил наземное вторжение на территорию сектора Газа. Это нужно, чтобы выиграть время для секретных переговоров, которые ведутся через Катар. С помощью них пытаются добиться освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС, сообщает Bloomberg.

«После первоначального сопротивления отсрочке… масштабной военной операцией по искоренению ХАМАСа, Израиль согласился под давлением США воздержаться», — передает Bloomberg информацию источников. Также известно, что ЕС и США пытаются договориться с боевиками ХАМАС, чтобы те отпустили заложников.

Из заявления группировки ХАМАС, опубликованного в telegram-канале, стало известно, что в ответ на усилия Катара «Бригады [Иззэддина] аль-Кассама» освободили двух граждан США, мать и дочь. Это было сделано, чтобы «доказать народу Америки и всему миру, что заявления президента США Джо Байдена и его администрации являются необоснованными и ложными».

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Правительство Соединенных Штатов давит на Израиль, чтобы тот отложил наземное вторжение на территорию сектора Газа. Это нужно, чтобы выиграть время для секретных переговоров, которые ведутся через Катар. С помощью них пытаются добиться освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС, сообщает Bloomberg. «После первоначального сопротивления отсрочке… масштабной военной операцией по искоренению ХАМАСа, Израиль согласился под давлением США воздержаться», — передает Bloomberg информацию источников. Также известно, что ЕС и США пытаются договориться с боевиками ХАМАС, чтобы те отпустили заложников. Из заявления группировки ХАМАС, опубликованного в telegram-канале, стало известно, что в ответ на усилия Катара «Бригады [Иззэддина] аль-Кассама» освободили двух граждан США, мать и дочь. Это было сделано, чтобы «доказать народу Америки и всему миру, что заявления президента США Джо Байдена и его администрации являются необоснованными и ложными».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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