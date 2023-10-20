20 октября 2023

Список иноагентов пополнили дипломат Кунадзе, журналист Косыгин и социолог Савва

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Интервью с архиеписокопом Салехардским и Ново-Уренгойским Николаем. Салехард. Май 2017 г, книга благотворителей, меценат, имена, список
Все трое распространяли ложные сведения о решениях и политике России Фото:

Минюст России внес в реестр иностранных агентов журналиста Илью Косыгина, социолога Михаила Савву и бывшего замминистра иностранных дел Георгий Кунадзе. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Илья Косыгин, Георгий Кунадзе, а также Михаил Савва», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста. Все они распространяли ложные сведения о решениях и политике органов госвласти России.

Кунадзе выступал на иностранных информационных площадках. Сообщения, которые озвучивал экс замминистра, были направлены на формирование отрицательного образ России. Савва является членом экспертного совета украинской организации. Социолог неоднократно давал интервью зарубежным изданиям, где высказывался против спецоперации.

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Минюст России внес в реестр иностранных агентов журналиста Илью Косыгина, социолога Михаила Савву и бывшего замминистра иностранных дел Георгий Кунадзе. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Илья Косыгин, Георгий Кунадзе, а также Михаил Савва», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста. Все они распространяли ложные сведения о решениях и политике органов госвласти России. Кунадзе выступал на иностранных информационных площадках. Сообщения, которые озвучивал экс замминистра, были направлены на формирование отрицательного образ России. Савва является членом экспертного совета украинской организации. Социолог неоднократно давал интервью зарубежным изданиям, где высказывался против спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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