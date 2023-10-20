Израильские военные подтвердили освобождение двух заложниц

Их отпустили по гуманитарным соображениям
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Двух заложниц, находившихся в руках боевиков ХАМАС, освободили. Об этом заявили израильские военные.
«Бригады „Изз ад-Дин аль-Кассам“ (военное крыло ХАМАС — прим. URA.RU) по гуманитарным соображениям освободили из плена двух американских гражданок (мать и дочь)», — говорится в сообщении ХАМАС.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. спустя 10 дней стало известно, что в секторе Газа удерживают от 200 до 250 израильтян, из них 22 погибли при ударах Израиля по Газе. Представители ХАМАС заявили, что готовы отпустить всех заложников, если ЦАХАЛ прекратит наносить удары по сектору Газа.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!