Горожане публикуют в соцсетях фото первых снеговиков
В Тюмени вечером 20 октября выпал первый в этом сезоне снег. Горожане делятся фото снеговиков в соцсетях.
«Первые снеговики пошли», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». К посту прилагается фото первого снеговика.
Фотографии с зимними забавами появились и в других соцсетях. «А вот и первый снеговик», — опубликовал снимок telegram-канал «Тюмень с огоньком».
Ранее горожан предупреждали о резком ухудшении погоды 22 октября. В Тюмени ожидался мокрый снег и гололед. Синоптики Gismeteo ожидали первый снег не ранее 27 октября.
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