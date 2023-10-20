20 октября 2023
19 октября 2023

Тюменцы слепили первых снеговиков в этом сезоне. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объезд городских территорий Борисом Дубровским. Челябинск, снеговик, дворец пионеров и школьников им крупской, первый снег, дпиш
Горожане публикуют в соцсетях фото первых снеговиков Фото:

В Тюмени вечером 20 октября выпал первый в этом сезоне снег. Горожане делятся фото снеговиков в соцсетях.

«Первые снеговики пошли», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». К посту прилагается фото первого снеговика.

Фотографии с зимними забавами появились и в других соцсетях. «А вот и первый снеговик», — опубликовал снимок telegram-канал «Тюмень с огоньком».

Ранее горожан предупреждали о резком ухудшении погоды 22 октября. В Тюмени ожидался мокрый снег и гололед. Синоптики Gismeteo ожидали первый снег не ранее 27 октября.

Фото:
Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени вечером 20 октября выпал первый в этом сезоне снег. Горожане делятся фото снеговиков в соцсетях. «Первые снеговики пошли», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». К посту прилагается фото первого снеговика. Фотографии с зимними забавами появились и в других соцсетях. «А вот и первый снеговик», — опубликовал снимок telegram-канал «Тюмень с огоньком». Ранее горожан предупреждали о резком ухудшении погоды 22 октября. В Тюмени ожидался мокрый снег и гололед. Синоптики Gismeteo ожидали первый снег не ранее 27 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...