Тюменцы слепили первых снеговиков в этом сезоне. Фото

21 октября 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

Горожане публикуют в соцсетях фото первых снеговиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени вечером 20 октября выпал первый в этом сезоне снег. Горожане делятся фото снеговиков в соцсетях. «Первые снеговики пошли», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». К посту прилагается фото первого снеговика. Фотографии с зимними забавами появились и в других соцсетях. «А вот и первый снеговик», — опубликовал снимок telegram-канал «Тюмень с огоньком». Ранее горожан предупреждали о резком ухудшении погоды 22 октября. В Тюмени ожидался мокрый снег и гололед. Синоптики Gismeteo ожидали первый снег не ранее 27 октября. Фото: паблик «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/tmn_72 Фото: telegram-канал «Тюмень с огоньком», https://t.me/tumenjtop

В Тюмени вечером 20 октября выпал первый в этом сезоне снег. Горожане делятся фото снеговиков в соцсетях. «Первые снеговики пошли», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». К посту прилагается фото первого снеговика. Фотографии с зимними забавами появились и в других соцсетях. «А вот и первый снеговик», — опубликовал снимок telegram-канал «Тюмень с огоньком». Ранее горожан предупреждали о резком ухудшении погоды 22 октября. В Тюмени ожидался мокрый снег и гололед. Синоптики Gismeteo ожидали первый снег не ранее 27 октября.