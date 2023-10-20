В Свердловском городе произошло смертельное ДТП с участием автобуса

В Туринске автобус задавил лежащего на дороге пешехода

21 октября 2023 в 02:13 Размер текста - 17 +

Водитель автобуса дождался приезда дорожных инспекторов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Туринске (Свердловская область) рейсовый автобус задавил насмерть пешехода. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. «Водитель рейсового пассажирского автобуса „ПАЗ“, совершил наезд на пешехода, лежащего на проезжей части в темной одежде и без световозвращающих элементов. От полученных травм пешеход скончался на месте», — рассказали в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». После наезда на пешехода, водитель «ПАЗ» дождался приезда инспекторов. «Водитель пояснил сотрудникам полиции, что не видел лежащего на дороге пешехода, после того как совершил наезд, понял что на что-то наехал и сразу же остановился. Тест на содержание алкоголя в крови показал отрицательный результат», — добавили в Госавтоинспекции. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка обстоятельств происшествия.

В Туринске (Свердловская область) рейсовый автобус задавил насмерть пешехода. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. «Водитель рейсового пассажирского автобуса „ПАЗ“, совершил наезд на пешехода, лежащего на проезжей части в темной одежде и без световозвращающих элементов. От полученных травм пешеход скончался на месте», — рассказали в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». После наезда на пешехода, водитель «ПАЗ» дождался приезда инспекторов. «Водитель пояснил сотрудникам полиции, что не видел лежащего на дороге пешехода, после того как совершил наезд, понял что на что-то наехал и сразу же остановился. Тест на содержание алкоголя в крови показал отрицательный результат», — добавили в Госавтоинспекции. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка обстоятельств происшествия.