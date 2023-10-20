Пермяк, убивший возлюбленную из-за шутки на 8 марта, не смог оспорить приговор

Житель Перми, убивший подругу ранним утром 8 марта из-за интимной шутки и отказа переспать с ним, не смог оспорить приговор суда. Мужчину приговорили к заключению в колонии строгого режима, указано в постановлении. Преступника также обязали выплатить сыну убитой женщины два млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
«Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор 43—летнему убийце (в колонии он проведет восемь лет — прим. URA.RU). Андрей Надеин безжалостно расправился с беззащитной женщиной из-за шутки над его интимным недостатком. Убитая, нащупав грыжу в паху любовника, посмеялась над этим и сказала что-то обидное», — передает «КП-Пермь» со ссылкой на делопроизводство.
На суде Надеин так и не смог вспомнить формулировку, которая его обидела. Следствие установили, что, не получив желаемого, пермяк сходил за ножом на кухню, после чего нанес погибшей не менее восьми ударов в грудную клетку, живот и пах.
Надеин пришел в гости к своей знакомой вечером 7 марта текущего года, они употребляли алкогольные напитки. Тело погибшей обнаружил сын. Во время убийства он спал в соседней комнате, а позже закрывал дверь за преступником. Он заявлял, что является инвалидом, мать его полностью содержала.
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