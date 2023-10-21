Овечкин высказался о личном антирекорде в НХЛ

Овечкин: в карьере каждого спортсмена бывают антирекорды

21 октября 2023 в 08:08 Размер текста - 17 +

Александр Овечкин не нанес ни одного броска в створ в двух последних играх Фото: Антон Белицкий © URA.RU Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своем личном антирекорде в НХЛ. В двух последних играх он не сделал ни одного броска в створ ворот соперников, что является первым таким случаем в его карьере. «Ни разу не бросил в двух последних матчах? Все случается в первый раз, понимаете?» — передает слова Овечкина Sport24 . В двух последних играх у хоккеиста не было ни одного броска в створ ворот соперников, что является первым случаем в карьере спортсмена. Овечкин выразил стремление создавать голевые моменты в игре для своей команды и для себя, но признал, что сейчас что-то не получается. Он подчеркнул свою ответственность за выступления команды.

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своем личном антирекорде в НХЛ. В двух последних играх он не сделал ни одного броска в створ ворот соперников, что является первым таким случаем в его карьере. «Ни разу не бросил в двух последних матчах? Все случается в первый раз, понимаете?» — передает слова Овечкина Sport24. В двух последних играх у хоккеиста не было ни одного броска в створ ворот соперников, что является первым случаем в карьере спортсмена. Овечкин выразил стремление создавать голевые моменты в игре для своей команды и для себя, но признал, что сейчас что-то не получается. Он подчеркнул свою ответственность за выступления команды.