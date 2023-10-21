Овечкин высказался о личном антирекорде в НХЛ

Овечкин: в карьере каждого спортсмена бывают антирекорды
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Чествование сборной России по Хоккею в Москве. 27 мая 2014, кубок, овечкин александр
Александр Овечкин не нанес ни одного броска в створ в двух последних играх Фото:

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своем личном антирекорде в НХЛ. В двух последних играх он не сделал ни одного броска в створ ворот соперников, что является первым таким случаем в его карьере.

«Ни разу не бросил в двух последних матчах? Все случается в первый раз, понимаете?» — передает слова Овечкина Sport24. В двух последних играх у хоккеиста не было ни одного броска в створ ворот соперников, что является первым случаем в карьере спортсмена.

Овечкин выразил стремление создавать голевые моменты в игре для своей команды и для себя, но признал, что сейчас что-то не получается. Он подчеркнул свою ответственность за выступления команды.

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Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своем личном антирекорде в НХЛ. В двух последних играх он не сделал ни одного броска в створ ворот соперников, что является первым таким случаем в его карьере. «Ни разу не бросил в двух последних матчах? Все случается в первый раз, понимаете?» — передает слова Овечкина Sport24. В двух последних играх у хоккеиста не было ни одного броска в створ ворот соперников, что является первым случаем в карьере спортсмена. Овечкин выразил стремление создавать голевые моменты в игре для своей команды и для себя, но признал, что сейчас что-то не получается. Он подчеркнул свою ответственность за выступления команды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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