Россиянам назвали пять лучших бюджетных смартфонов

Технообозреватель Черноусов: Honor 90 является отличным выбором в своем сегменте

21 октября 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Дизайн Tecno Phantom Flip V особенно понравится девушкам, заявил Иван Черноусов Фото: Размик Закарян © URA.RU В настоящее время смартфоны стоимостью от 30 до 60 тысяч рублей являются наиболее сбалансированными устройствами по соотношению цена-качество. Обозреватель по технологиям Иван Черноусов составил свой топ-5 бюджетных смартфонов Realme C55. Стоимость — 36 тысяч рублей. Этот смартфон имеет высокое качество железа. Он оснащен экраном с частотой обновления 120 Гц, камерой на 100 мегапикселей и встроенной памятью объемом 256 ГБ. Кроме того, его задняя панель выполнена из кожи, что является преимуществом, позволяющим использовать устройство без чехла, передает слова Черноусова «Известия».

Honor 90. Стоимость — до 40 тысяч рублей. Смартфон компании, которая ранее была суббрендом Huawei, имеет высокотехнологичные характеристики, включая камеру на 200 Мп, экран с частотой обновления 120 Гц и процессор Qualcomm. Он является отличным выбором в своей ценовой категории.

Huawei Nova 11 Pro. Стоимость — около 50 тысяч рублей. Стильный молодежный телефон имеет необычный дизайн и достойные технические характеристики, включая камеру, процессор и экран. В некоторых случаях, некоторые Android-приложения могут работать менее эффективно через встроенный эмулятор, однако Huawei успешно справилась с этой проблемой.

iPhone SE 2022 года выпуска. Стоимость — от 50 до 60 тысяч рублей. Девайс от Apple является отличным вариантом для тех, кто хочет присоединиться к экосистеме Apple по более доступной цене. Хотя характеристики уступают китайским аналогам из рейтинга, покупка iPhone SE 2022 года — это также инвестиция в бренд.

Tecno Phantom Flip V. Данная раскладушка представляет собой доступный вариант китайской версии Galaxy Z Flip. Она обладает превосходными техническими характеристиками, включая качественный экран, камеру и процессор. Кроме того, она имеет привлекательный дизайн, который особенно понравится девушкам, заключил Черноусов. В 2023 году средняя розничная цена на смартфоны в России повысилась на 32% до 25 000 рублей по данным аналитиков. Они также отмечают, что половина всего импорта Apple в Россию приходится на iPhone 14, а новые модели Apple всегда дороже предыдущих. Цены на продукцию Samsung, Realme и Xiaomi также выросли.

В настоящее время смартфоны стоимостью от 30 до 60 тысяч рублей являются наиболее сбалансированными устройствами по соотношению цена-качество. Обозреватель по технологиям Иван Черноусов составил свой топ-5 бюджетных смартфонов В 2023 году средняя розничная цена на смартфоны в России повысилась на 32% до 25 000 рублей по данным аналитиков. Они также отмечают, что половина всего импорта Apple в Россию приходится на iPhone 14, а новые модели Apple всегда дороже предыдущих. Цены на продукцию Samsung, Realme и Xiaomi также выросли.