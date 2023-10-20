Жители Тюменской области отдали мошенникам более 30 миллионов рублей

21 октября 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Всего от уловок мошенников за неделю пострадало 104 жителя региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области за прошедшую неделю 104 человека стали жертвами мошенников. По информации регионального управления прокуратуры, общая сумма похищенных средств превысила 30 миллионов рублей. «За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 104 жителя региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 30 миллионов рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Больше всего потерял житель областного центра. Мошенник, представившись сотрудником ФСБ, смог выманить у тюменца 5,5 миллиона рублей. Ранее в Тюмени под суд отправили мошенника, который продавал местным жителям несуществующие двери. Предприниматель смог незаконно заработать 2,3 миллиона рублей. За это он проведет в заключении четыре года и 10 месяцев.

В Тюменской области за прошедшую неделю 104 человека стали жертвами мошенников. По информации регионального управления прокуратуры, общая сумма похищенных средств превысила 30 миллионов рублей. «За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 104 жителя региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 30 миллионов рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Больше всего потерял житель областного центра. Мошенник, представившись сотрудником ФСБ, смог выманить у тюменца 5,5 миллиона рублей. Ранее в Тюмени под суд отправили мошенника, который продавал местным жителям несуществующие двери. Предприниматель смог незаконно заработать 2,3 миллиона рублей. За это он проведет в заключении четыре года и 10 месяцев.