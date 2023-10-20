20 октября 2023

Жители Тюменской области отдали мошенникам более 30 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего от уловок мошенников за неделю пострадало 104 жителя региона Фото:

В Тюменской области за прошедшую неделю 104 человека стали жертвами мошенников. По информации регионального управления прокуратуры, общая сумма похищенных средств превысила 30 миллионов рублей.

«За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 104 жителя региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 30 миллионов рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Больше всего потерял житель областного центра. Мошенник, представившись сотрудником ФСБ, смог выманить у тюменца 5,5 миллиона рублей.

Ранее в Тюмени под суд отправили мошенника, который продавал местным жителям несуществующие двери. Предприниматель смог незаконно заработать 2,3 миллиона рублей. За это он проведет в заключении четыре года и 10 месяцев.

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В Тюменской области за прошедшую неделю 104 человека стали жертвами мошенников. По информации регионального управления прокуратуры, общая сумма похищенных средств превысила 30 миллионов рублей. «За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 104 жителя региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 30 миллионов рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Больше всего потерял житель областного центра. Мошенник, представившись сотрудником ФСБ, смог выманить у тюменца 5,5 миллиона рублей. Ранее в Тюмени под суд отправили мошенника, который продавал местным жителям несуществующие двери. Предприниматель смог незаконно заработать 2,3 миллиона рублей. За это он проведет в заключении четыре года и 10 месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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