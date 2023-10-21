Житель ХМАО помог поймать московского мошенника, укравшего более 70 млн рублей

21 октября 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Мошенник заключал договора на поставку зарубежной техники и брал предоплату Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Пыть-Яха (ХМАО) в октябре прошлого года перевел 1,4 миллиона рублей поставщику зарубежных мобильных телефонов из Москвы, но обещанной техники так и не получил. После обращения в региональное управления МВД и проведенного расследования оказалось, что столичный бизнесмен обманул россиян на сумму более 70 миллионов рублей. «В октябре 2022 года в ОМВД России по г. Пыть-Яху обратился местный житель, который стал жертвой мошенников. Югорчанин заключил с поставщиком два договора на покупку техники на общую сумму один млн 397 тысяч рублей. Оперативники установили, что к совершению преступления причастен 30-летний житель Москвы, совершивший 150 аналогичных преступлений в отношении жителей разных регионов страны на общую сумму более 70 миллионов рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Злоумышленник изначально исправно выполнял свои обязательства, но, после введения санкций, связь с зарубежными поставщиками была утеряна и поступление техники прекратилось. Несмотря на это бизнесмен продолжал заключать договора и брать предоплату за несуществующий товар. Ранее семью из Сургута (ХМАО) мошенники развели на 18 миллионов рублей. Мужчина, представившийся правоохранителем, убедил женщину и ее супруга оформить займы и отправить все кредитные средства на якобы резервные счета. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Пыть-Яха (ХМАО) в октябре прошлого года перевел 1,4 миллиона рублей поставщику зарубежных мобильных телефонов из Москвы, но обещанной техники так и не получил. После обращения в региональное управления МВД и проведенного расследования оказалось, что столичный бизнесмен обманул россиян на сумму более 70 миллионов рублей. «В октябре 2022 года в ОМВД России по г. Пыть-Яху обратился местный житель, который стал жертвой мошенников. Югорчанин заключил с поставщиком два договора на покупку техники на общую сумму один млн 397 тысяч рублей. Оперативники установили, что к совершению преступления причастен 30-летний житель Москвы, совершивший 150 аналогичных преступлений в отношении жителей разных регионов страны на общую сумму более 70 миллионов рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Злоумышленник изначально исправно выполнял свои обязательства, но, после введения санкций, связь с зарубежными поставщиками была утеряна и поступление техники прекратилось. Несмотря на это бизнесмен продолжал заключать договора и брать предоплату за несуществующий товар. Ранее семью из Сургута (ХМАО) мошенники развели на 18 миллионов рублей. Мужчина, представившийся правоохранителем, убедил женщину и ее супруга оформить займы и отправить все кредитные средства на якобы резервные счета. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.