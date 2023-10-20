20 октября 2023

Свердловский город завалило снегом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Апрельский снегопад. Екатеринбург, светофор, проезжая часть, непогода, снегопад, автомобили
В Алапаевске 21 октября выпал снег Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) местные жители зафиксировали крупный снегопад. Видео очевидцев появилось в социальных сетях.

«В Алапаевске пошел снег. Это 130 километров от Екатеринбурга», — передает telegram-канал «Интересные Екатеринбург» слова очевидца.

Ранее синоптик Алексей Пулин заявил, что в выходные, 21—22 октября, в Свердловскую область начнет поступать арктическая воздушная масса. Она вызовет понижение температуры воздуха.

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В Алапаевске (Свердловская область) местные жители зафиксировали крупный снегопад. Видео очевидцев появилось в социальных сетях. «В Алапаевске пошел снег. Это 130 километров от Екатеринбурга», — передает telegram-канал «Интересные Екатеринбург» слова очевидца. Ранее синоптик Алексей Пулин заявил, что в выходные, 21—22 октября, в Свердловскую область начнет поступать арктическая воздушная масса. Она вызовет понижение температуры воздуха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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