В Алапаевске 21 октября выпал снег
В Алапаевске (Свердловская область) местные жители зафиксировали крупный снегопад. Видео очевидцев появилось в социальных сетях.
«В Алапаевске пошел снег. Это 130 километров от Екатеринбурга», — передает telegram-канал «Интересные Екатеринбург» слова очевидца.
Ранее синоптик Алексей Пулин заявил, что в выходные, 21—22 октября, в Свердловскую область начнет поступать арктическая воздушная масса. Она вызовет понижение температуры воздуха.
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